Castelló per la Llengua reivindica l'ús del valencià al carrer en el 89 aniversari de les Normes

CASTELLÓ PER LA LLENGUA

La plataforma Castelló per la Llengua commemorarà el 89 aniversari de la firma de les 'Normes de Castelló' amb un conjunt d'actes que començaran el 2 d'octubre en el municipi castellonenc de l'Alcora, en el qual reivindicarà l'ús del valencià al carrer.

Així, sota el lema 'Al carrer, en valencià!', la plataforma recuperarà la tradicional Fira d'entitats, les activitats i tallers infantils i una actuació musical de gran format.

Els actes estan programats des de les 16.30 hores fins a la 1.00 del 2 d'octubre en la Pista Jardí de l'Alcora. Des de les 16.30 i fins a les 19.00 hores tindrà lloc la Fira d'entitats, amb jocs infantils i activitats com un taller de construcció d'instruments musicals i l'actuació del contacontes Felip Kervarec.

A partir de les 22.00 hores començarà la part més festiva dels actes amb les actuacions musicals de Meter Band, La Trocamba Matanusca i El Diluvi.

"Després de més d'any i mig en què, per la pandèmia, hem hagut de replantejar el format i aforament dels actes, hem volgut recuperar el format habitual de la celebració per a tornar a poc a poc a la normalitat", ha explicat la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot.

El lema del 89 aniversari, 'Al carrer, en valencià!', fa referència a la necessitat que perquè el valencià tinga una bona salut, el seu ús ha de ser majoritari en la societat, és a dir, que s'use amb normalitat en tots els àmbits de la vida diària. "Volem una llengua amb bona salut, ben viva i per açò animem a la ciutadania a emprar el valencià també al carrer", ha assenyalat Nebot.

El tancament de la commemoració de les 'Normes' tindrà lloc al desembre amb un homenatge als firmants en la Casa Matutano de Castelló.