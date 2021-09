El Observatorio del Suicidio impulsa un proyecto de prevención de la conducta suicida en Baleares

Según ha explicado el Govern en nota de prensa este miércoles, en 2019 se registraron 97 casos de suicidio en las Islas. Además, se estima que por cada uno, "quedan afectadas de por vida" entre seis y diez personas del entorno de la víctima, "que sufren un grave proceso de duelo".

Por este motivo, "y por el grave problema de salud pública que configura el suicidio y sus intentos", la Conselleria de Salud y Consumo del Govern, a través de la Oficina de Salud Mental de Baleares (Osmib), creó, en diciembre de 2017, el Observatorio del Suicidio de Baleares.

Su responsable, Nicole Haber, ha señalado que el objetivo del organismo es coordinar el proyecto autonómico para la prevención del suicidio en tres niveles -prevención universal, selectiva e indicada-, ya que "la multicausalidad de la persona que intenta suicidarse hace que la prevención sea compleja".

EQUIPOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La prioridad durante 2021 ha sido reforzar y dotar a todos los hospitales públicos de Baleares de equipos de atención y prevención del suicidio (APS) especializados, que ofrecen un tratamiento específico e intensivo centrado en la prevención del suicidio de adultos y menores.

El programa tiene por objetivo intervenir en personas con ideación autolítica que presenten riesgo de suicidio o que hayan realizado un intento de suicidio previo.

Concretamente, se trata de una atención ambulatoria de tres a seis meses de duración que incluye intervenciones terapéuticas individuales y grupales y contempla la atención a familiares y entorno cercano.

Actualmente, el programa cuenta con 11 profesionales a tiempo parcial y ocho con dedicación exclusiva.

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BALEARES

Además, se ha elaborado una Guía para la prevención y primer abordaje de la conducta suicida en los centros educativos de las Islas, así como un protocolo de actuación "que facilita la coordinación con el APS infantojuvenil, salud mental, atención primaria y los profesionales de la educación".

También se ha puesto en marcha un programa de coordinación en todas las islas entre la Conselleria de Salud y Consumo y la Conselleria de Educación y Formación Profesional para atender al alumnado con problemas complejos de salud mental y para el que manifieste conductas suicidas.

Para este programa se ha contado con una enfermera especialista en salud mental que interviene en la gestión y coordinación de todos los casos que se detectan en centros escolares.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

El Observatorio del Suicidio lleva también a cabo un intenso trabajo de sensibilización y formación entre los profesionales de la salud y de otros ámbitos.

En la pasada Jornada de Orientación Educativa y Social, la Conselleria de Educación y Formación, así como orientadores de los centros educativos, recibieron la primera Formación en la Prevención de la Conducta Suicida.

Por otro lado, este 27 de septiembre, la responsable del Observatorio impartirá una nueva sesión para educadores y trabajadores sociales, así como para orientadores de los municipios de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar; y los próximos 5 y 7 de octubre, a los policías tutores de Inca y Manacor, respectivamente.

El 21 y 22 de octubre se realizará en Palma el curso 'Intervención en tentativa suicida por parte de cuerpos de emergencias'. Esta formación será impartida por un grupo de bomberos y psicólogos de emergencias de la Asociación Internacional de Estudios de Bomberos.

Asimismo, el Observatorio ha organizado talleres sobre el tratamiento de la conducta suicida en los medios de comunicación, un espacio de reflexión y diálogo abierto con el propósito de ir modificando la manera de informar sobre el suicidio desde la comprensión del problema y su impacto en la población.

"Sensibilizar e informar sobre esta realidad oculta es básico porque no se ve lo que no se conoce, y si no se ve, no se detecta y no se previene", ha asegurado Haber.

DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, "con el objetivo de concienciar a nivel mundial de que el suicidio puede prevenirse".

Este año, el lema 'Crear esperanza a través de la acción', "quiere demostrar que con cada acción es posible la prevención del suicidio, así como la ayuda a los familiares y al entorno social".

En este marco, la Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de Baleares (Afasib) y la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención del Suicidio (Papageno) han organizado la I Jornada de Prevención y Postvención del Suicidio, que se celebrará el viernes 10 de septiembre en el CaixaForum de Palma.

Al finalizar el encuentro se hará entrega del primer premio #PeriodismoResponsable en la categoría nacional y local, que distingue a los mejores trabajos periodísticos que han visibilizado la problemática del suicidio y han ayudado a salvar vidas.

Ambas asociaciones, así como el Teléfono de la Esperanza y la Asociación Ángeles de Azul y Verde, estarán en el vestíbulo del Hospital Universitario Son Espases ofreciendo información y asesoramiento sobre la labor que realizan.

Por último, el sábado día 11 de septiembre, Afasib ha organizado una carrera y una marcha para la prevención del suicidio.