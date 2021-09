Entregados los premios a los ganadores de los concursos integrados en la campaña para mejorar uso contenedor amarillo

La campaña de reciclaje arrancó en el mes de mayo para concienciar a los ciudadanos de la correcta separación de envases y así contribuir al medio ambiente. La campaña ha fijado el foco en los residuos impropios, que se definen como aquellos materiales depositados erróneamente en el contenedor amarillo, ya que se ha detectado un aumento preocupante de este tipo de residuos en el contenedor amarillo en los últimos años.

A lo largo de los meses de campaña, se han puesto en marcha promociones y concursos para internautas. Natalia Saranova ha sido una de las galardonadas con un producto de la marca Reserva de la Biosfera de La Rioja. También, se ha impulsado un concurso a través de un juego en la web 'La Rioja Recicla' en el que han participado 339 personas y del que Sonia Alonso ha sido galardonada con un pack experiencia de fin de semana para dos personas en una casa rural de La Reserva de la Biosfera de La Rioja.

Esteban ha destacado la colaboración con la marca 'La Rioja, Reserva de la Biosfera. Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama', "un sello que nació como una herramienta para impulsar el desarrollo económico sostenible de la reserva y sus habitantes, y contribuir a valorar los productos y servicios de la zona".

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LA CORRECTA RECOGIDA DE ENVASES

Además, Esteban ha afirmado que "con esta campaña se ha tratado de*concienciar y transmitir la importancia de contar con la colaboración ciudadana para llevar a cabo adecuadamente la recogida de envases". Asimismo, ha detallado que "en los últimos años, aproximadamente, el 30 por ciento de los residuos que se han depositado en los contenedores amarillos son impropios, es decir, residuos que deberían haber depositado en otros contenedores.

En concreto, en 2020, se recogieron en La Rioja 6.114 toneladas de residuos de envases de los cuales 1.830 toneladas fueron residuos impropios".

A este respecto, con la campaña también se ha buscado incrementar la calidad de la recogida selectiva y posibilitar una mejora global del sistema de reciclaje de envases al mismo tiempo que se protege el medio ambiente. "La calidad del material recogido es la clave para afrontar el reto de la economía circular basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje para convertir el residuo en materia prima", ha subrayado Esteban.

RESIDUOS IMPROPIOS EN EL CONTENEDOR AMARILLO

No todos los residuos de plástico se depositan en el contenedor amarillo. En él se deben depositar los envases generados en los domicilios: envases tipo brik (como briks de leche, de zumo, de tomate frito, etc.), envases de plástico (envases de yogur, botellas de agua, de refresco o de jabón, bolsas, bandejas de porespan, envoltorios de alimentación, etc.) y envases metálicos (como latas de refrescos, aerosoles, bandejas de aluminio, tapas y tapones metálicos de envases de vidrio, latas de conserva, etc.).

Entre los residuos impropios depositados erróneamente, se ha detectado en el Ecoparque de La Rioja la presencia de juguetes de plástico, persianas, sillas de plástico, material escolar o de oficina, mangueras, cubos de fregona, envases o embalajes industriales, etc. así como otros residuos que deben depositarse en un contenedor específico como papel y cartón (contenedor azul), vidrio (contenedor verde) o en un contenedor especial (contenedor SIGRE de las farmacias).