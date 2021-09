Mazón espera que del encuentro entre Puig y Aragonés salga "algo positivo" sobre financiación autonómica

Así lo ha preguntado en la rueda de prensa ofrecida para explicar los cambios que llevará a cabo en el equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante, al ser preguntado por la reunión entre ambos dirigentes. Mazón ha incidido en que la provincia y la Comunitat Valenciana "necesitan la financiación que se nos está negando", por lo que "todas las alianzas con los que puedan ser socios estratégicos, las vamos a dar por bienvenidas".

Igualmente, también ha mostrado su satisfacción por que Puig aceptara la propuesta del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de hacer un "frente común" al respecto de la financiación pero se ha mostrado "entristecido" por que no aceptara la propuesta común sobre el agua que le hizo el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

"Parece que para unos presidentes del norte sí hay estrategia común, pero para otros que también tienen reivindicaciones fundamentales no se tiene la misma consideración", ha remarcado.

Mazón también ha pedido a Puig que "deje de hablar con eufemismos dels Països Catalans". "No sé cuál será el resultado del encuentro, pero espero que no hayan hablado de la commonwealth, que no hayan hablado de la imposición de la lengua y la permanente imposición del sistema catalán en la Comunitat Valenciana".

En la misma línea, ha agregado que espera que no hayan hablado "de la subordinación de la Comunitat a los deseos de Cataluña y espero que no se hayan ratificado en la bondad de los indultos".