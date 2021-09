Miguel Ángel, víctima de la agresión homófoba de Toledo: "Me llamaron 'puto maricón' y se abalanzaron sobre mí"

Las agresiones hacia personas LGTBI no solo han crecido en número sino también en crueldad y en organización. En lo que va de año, ha habido 748 delitos de odio en España y, solo esta semana hay varios ejemplos: dos en Valencia y la paliza a un chico de Velada, en Toledo, al grito de "vaya maricón". El mediático caso de Malasaña ha resultado ser mentira, que no quita "ni un ápice" a lo que es "una realidad" acreditada por los datos: la homofobia.

El chico de Velada es Miguel Ángel, un joven de 25 años que apenas puede creer lo que ha pasado: "Nunca había imaginado que algo así iba a empezar a suceder en el 2021". Y, aunque dos de sus agresores han sido ya identificados, Miguel Ángel sigue teniendo miedo a las represalias. De él se han publicado fotos con miembros de Vox, pero quiere dejar claro "que no es militante de Vox y que no quiere que ningún partido se aproveche de su agresión", de hecho, cree que algunos discursos del partido "animan" estas agresiones.

Todo comenzó durante las fiestas de la localidad de Velada, en Toledo. Miguel Ángel se encontraba con sus amigos en una zona de botellón cuando pasaron por detrás de un grupo en el que había una chica y varios chicos. "Ella se pensó que la estaba rozando de una forma equivocada y se dio la vuelta y yo le dije que no, que no era así", cuenta Miguel Ángel a 20minutos.

"Tú que me vas a rozar si vas perdiendo aceite'"

Fue entonces cuando comenzaron los insultos homófobos: "Me dijo 'tú que me vas a rozar si vas perdiendo aceite', y le contesté que sí, que lo perdía y me contestó diciendo que 'perdía aceite y encima lo sabía'. Sin mediar más palabras se sobrevino la agresión. Me dijo 'eres un puto maricón, vaya maricón' y se abalanzó sobre mí, pero puse las manos y no lo logró. Entonces la gente que estaba con ella, sin preguntar, empezó a darme golpes, sobre todo en la cara".

Fue una agresión brutal de la que se vieron las consecuencias en pocos minutos: "Se me inflamó todo el ojo derecho y no lo podía abrir, no podía despegar los párpados, me sangraban y tuvimos que ir al médico rápidamente". Afortunadamente, Miguel Ángel se encuentra mejor. Después de haber perdido la visión de un ojo temporalmente, ahora puede abrirlo y lo nota bien.

Inmediatamente después de acudir al médico, Miguel Ángel interpuso una denuncia ante la Guardia Civil. Ellos le confirmaron lo que ya se está viendo, "que últimamente había muchas agresiones homófobas y que era muy serio", dice el joven. También le contaron que, en principio, era delito de lesiones, pero que iban a ver si podían poner el agravante de delito de odio por los insultos pero que era complicado porque tenían unas pautas muy estrictas. "Me trataron fenomenal", confirma el chico.

"Se creen inmunes, se creen respaldados"

Al final, Miguel Ángel es uno más de esos miles de jóvenes LGTBI que, ante esta ola de violencia homófoba, salen a la calle con miedo, pensando que cualquiera podría agredirles por ser diferentes. "Me da pena y miedo porque a mí me gusta ir de la mano con mi chico, y al final, pienso que si voy así cualquiera me puede hacer daño físico o psicológico. Eso si consigues contarlo, porque hemos visto la muerte de Samuel".

Miguel Ángel cree que los agresores "se sienten respaldados, se sienten impunes". "Nunca había imaginado que algo así iba a empezar a suceder en el 2021", cuenta, incrédulo, el joven. Y es una paradoja, porque España está a la cabeza del mundo en cuanto a derechos LGTBI pero, sin embargo, estas agresiones empiezan a ser constantes. Han sido tres solo esta semana.

"La gente joven está perdiendo el respeto. Llevamos años conviviendo con una diversidad increíble y aún así no hay respeto", y al final, cree el joven, esto repercute en la libertad de las personas LGTBI: "Intentaré que no, pero al final sé que andaré con cuidado", ha confirmado a 20minutos.

"No quiero que ningún partido se aproveche de mi agresión"

La agresión de Miguel Ángel ha sido especialmente polémica porque Vox ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que muestra su apoyo al joven y en el que dice que es "homosexual y de Vox". Un tuit que llega, precisamente, cuando el Partido Socialista y Podemos achacan este auge de las agresiones homófobas a los discursos intolerantes de la ultraderecha. Pero, según Miguel Ángel, lo que cuenta ese tuit, no es cierto.

Miguel Ángel es homosexual y de VOX.



Hemos estado con él esta mañana para mostrarle todo nuestro apoyo.



Somos el partido de la ley y el orden para garantizar la seguridad de todos los españoles, sean hombres o mujeres, independientemente de su orientación sexual. https://t.co/BzCJPz3yTW pic.twitter.com/7AyEKbHPra — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) September 7, 2021

"Yo no soy militante de Vox ni de ningún partido, y no quiero que ningún partido se aproveche de la agresión". Entonces, Miguel Ángel cuenta a 20minutos cómo se produjo la foto: "Me llamaron para darme su apoyo y para condenar lo ocurrido. Yo tenía otra idea, pensaba que eran un partido homófobo pero pensé que igual me equivocaba. Fui porque me dijeron que hasta Abascal iba a ponerse al teléfono y me hacía ilusión. Pero toda la ayuda que me han prestado la han estropeado diciendo que soy de Vox".

Miguel Ángel, de hecho, se ha sentido muy respaldado por todos los partidos políticos: le han llamado miembros de PP y PSOE, el alcalde de Velada y también la jefa de la oposición. Todos han condenado la agresión y le han ofrecido ayuda. Pero sí cree, como los miembros de Podemos y muchos del PSOE, que ciertos discursos de Vox "animan" a estas agresiones.

Tras las dos brutales agresiones LGTBIfóbicas en solo 24h el PP decide quitarle hierro a los discursos de odio que la ultraderecha lanza a diario. No podemos callar ante los que no permiten vivir una vida segura a una parte de nuestro país. Frente a su odio, vidas libres. — Ione Belarra (@ionebelarra) September 7, 2021

"Yo les escucho decir que condenan todo tipo de violencia... pero luego dicen que hay que derogar leyes LGTB, que si somos superiores, que si hay un lobby... Y yo creo que hay gente, fanáticos, que malinterpretan estos discursos y, sí, que les animan", ha afirmado el joven. "Yo conozco a gente de Vox y no me han tratado mal e igual si gobiernan hacen algo bueno, pero les escucho decir que quieren terapias de reconversión y creo que eso sí anima", concluye el joven.

Miedo a las represalias

Ahora, más recuperado de la agresión tras unos días de reposo, Miguel Ángel dice tener miedo a las represalias del grupo al que ha denunciado. Sabe que es una comarca con pocos habitantes, en la que todos se conocen y teme por lo que pueden hacerle: "Intento darme voz, que se me escuche, que salga, a ver si esos se lo piensan... pero esa gente no tiene cabeza", se lamenta el joven.