El historiador Juan José Martinena Ruiz recibe el sexto 'Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia'

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, le ha impuesto ese pañuelo por "su contribución a la consolidación y proyección de la ciudad a través de la investigación histórica", coincidiendo precisamente con el Día del Privilegio de la Unión de los Tres Burgos.

El alcalde de Pamplona ha reconocido la trayectoria profesional de Martinena y lo merecido de esta distinción. Ha subrayado que "gracias a su trabajo, a su tesón y a su esfuerzo, tenemos al alcance de la mano la posibilidad de conocer lo que ha ocurrido en Pamplona a lo largo de la historia. Su afán por investigar y su obsesión por el dato exacto nos ha permitido conocer el significado de los escudos de armas de Pamplona, la historia del Plazaola o de la Ciudadela".

Juan José Martinena, por su parte, ha expresado su "profundo y emocionado agradecimiento" por esta distinción que "como pamplonés de cuna y de sentimiento, enamorado de su historia, sus monumentos y sus tradiciones, me llena de satisfacción y, sobre todo, me sirve de estímulo y de acicate para continuar con mi labor durante todo el tiempo que Dios quiera y mi salud y capacidad me lo permitan".

"Lo que siempre he procurado desde los inicios de mi andadura como historiador" ha sido "cultivar con especial dedicación y cariño el fértil campo de la divulgación histórica" haciendo llegar de forma "asequible" y "amena" a "lectores de perfil medio sin una preparación específica" retazos de nuestra historia "que de otra forma permanecerían ignorados o, como mucho, limitados a un sector de público quizá más selecto pero sin duda más reducido", ha declarado

Martinena ha destacado que "llevo más de medio siglo en esta tarea" y "soy plenamente consciente de que son muchos los temas que me faltan por investigar mientras que el tiempo que me queda para ello, lógica e inexorablemente se va reduciendo". "Quisiera poder añadir unos títulos más a mi modesta y sin duda mejorable aportación que he podido hacer a la historiografía de Pamplona", ha deseado.

El acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación municipal, así como con familiares del homenajeado.

Juan José Martinena Ruiz (Pamplona, 1949) es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Navarra, ambos grados 'cum laude'. Director del Archivo Real y General de Navarra hasta su jubilación en 2010 fue profesor asociado durante 30 años del Departamento de Historia de la Universidad de Navarra. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Academia Americana de Heráldica y Genealogía y fundador de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Entre sus galardones cuenta con la Medalla de Plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos; la Medalla de Plata de la Universidad de Navarra y el Premio 'Gallico de Oro' de la Sociedad Napardi.

Martinena es autor de más de 20 libros sobre historia de Pamplona y de Navarra, varios de ellos (incluida su tesis doctoral) dedicados a temas de heráldicas, castillos y fortificaciones. Entre ellos se encuentran obras como 'Cosas de la vieja Iruña', 'Escudos de Armas en calles Pamplona', 'La Ciudadela de Pamplona-Iruñeko Gotorlekua', 'Historias del Viejo Pamplona', La Ciudadela de Pamplona. Cinco siglos de una fortaleza inexpugnable', 'Nuevas historias del viejo Pamplona', 'El Ferrocarril del Plazaola. Un tren casi legendario que unió Pamplona y San Sebastián (1914- 1953)', 'Historias y Rincones de Pamplona', 'Fortificaciones de Pamplona: pasado, presente y futuro' o 'El Patrimonio Fortificado Pirenáico (S. XVII-XIX)'.

Según el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones, el 'Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia' es "una distinción honorífica que tiene por objeto premiar a las personas, físicas o jurídicas, y entidades que por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona en sus diferentes vertientes, su historia y su cultura o que hayan destacado por haber realizado una contribución excepcional a las artes o las ciencias". La distinción consiste en un "pañuelo rojo con el escudo de la ciudad bordado en uno de sus picos y una escultura de la alegoría de la Unión de los Burgos".

La propuesta de reconocimiento a Juan José Martinena se trató en la Junta de Portavoces celebrada el pasado 18 de agosto y se ratificó en el Pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado viernes 3 de septiembre.

Martinena en el sexto 'Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia' y sucede a los profesionales de la Medicina y la Enfermería que lo recibieron en 2020 por su labor en la lucha contra la COVID-19. El primer pañuelo en 2016 fue para Paulina Fernández, propietaria de Churrería La Mañueta; en 2017 lo recibió el periodista Javier Pagola; en 2018 Elisa Sesma, Pablo Sánchez-Valverde y Mari Cruz Landa, del Centro de Información y Planificación Sexual, Andraize; y en 2019 el exárbitro internacional Alberto Undiano Mallenco.

OFRENDA FLORAL EN LA CATEDRAL Y CONCIERTO DE LA PAMPLONESA

Este miércoles por la tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral ante el mausoleo de Carlos III el Noble, artífice de la unión de los tres burgos de Pamplona en 1423.

El alcalde de Enrique Maya, y miembros de la Corporación municipal acudirán a la Catedral de Pamplona, donde depositarán junto al mausoleo una corona de flores con la leyenda en castellano y euskera 'El Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona a Carlos III El Noble' y rezarán un responso junto al arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez.

A las 20 horas, en la Plaza del Castillo, La Pamplonesa ofrecerá un concierto con motivo del Día del Privilegio de la Unión. La banda municipal estará dirigida por J. Vicent Egea e interpretará, principalmente, marchas y pasodobles. Serán piezas de diferentes compositores como Manuel Turrillas, Fernando Bonete, Pablo Sorozábal, Pascual Marquina, Jef Penders o Rafael Talens, entre otros.

La entrada al espacio acotado será libre hasta completar el aforo establecido y será obligatoria el uso de mascarilla.