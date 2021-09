Puig i Aragonés exigeixen als partits no ser "neutrals" ni "minimitzar" la LGTBIfòbia per a no crear "monstres"

Així, Puig, en la roda de premsa posterior a la primer reunió dels dirigents celebrada en el Palau de la Generalitat valenciana, ha assenyalat que "mai hi ha automatisme" entre propagació d'idees i les conseqüències.

No obstant açò, ha recalcat que "per descomptat la neutralitat davant aquestes agressions no pot existir" i "quan hi ha un discurs bel·ligerant contra els immigrants o quan es qüestiona la lliure determinació i el dret de vida i d'això es fa política, ningú pot pensar que eixes idees finalment no produiran monstres".

Per contra, ha recalcat que la Comunitat Valenciana és "una terra diversa basada en el respecte, la inclusió, la solidaritat" i que "no vol saber res d'aquestes accions violentes que només entorpeixen la normal convivència". De la mateixa manera, ha traslladat "el seu suport i alé a aquells que exercint la seua llibertat la veuen trencada per els qui no respecten la vida dels altres".

Així, Aragonés ha condemnat totes els atacs i discriminacions a qualsevol col·lectiu per odi a la diferència, ja siga per orientació sexual o racisme, i ha recalcat que "no tenen cabuda ni a la Comunitat Valenciana ni a Catalunya".

Per açò, ha subratllat que cal "combatre els discursos d'odi en tots els fronts" i ha reclamat a totes les forces que "no minimitzar" la gravetat dels atacs i ha advertit que "si ataquen una persones ataquen a tots".