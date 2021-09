El succés s'ha registrat sobre les 10.30 hores per causes no precisades. Fins al lloc de l'accident el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU l'equip mèdic del qual ha assistit a un home de 26 anys per diverses fractures i ha sigut evacuat a l'hospital Doctor Peset.

Un segon ferit, un home de 56 anys, presentava una ferida en el cap i ha sigut traslladat a l'hospital La Fe de València en l'ambulància de Bombers de l'Ajuntament.