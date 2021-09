Unas 15.000 personas recibirán la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en Cataluña

La secretaria de Salud Pública de Cataluña, Carmen Cabezas, ha cifrado en, aproximadamente, 15.000 el número de personas inmunodeprimidas que recibirán una dosis adicional de la vacuna contra la Covid-19 tras observarse que "con dos dosis, la respuesta inmunológica no es suficientemente alta".

En rueda de prensa este miércoles junto al coordinador de la unidad de seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, Cabezas ha explicado que la Comisión de Salud Pública aprobó el martes administrar esta dosis adicional a personas que han recibido un trasplante de órgano sólido o hematopoyético y a pacientes en tratamiento con fármacos anti-CD20.

Así, la secretaria ha afirmado que, en cuanto se apruebe en el Consejo Interterritorial de este miércoles, la administración de estas vacunas "se comenzará a articular" lo antes posible. También ha apuntado que la inoculación de esta dosis adicional a personas mayores o a otros grupos de riesgo es una posibilidad que "se irá analizando por la Ponencia de Vacunas y se publicarán informes complementarios cuando haya evidencia".

Las mujeres jóvenes se vacunan más que los hombres de la misma edad

En cuanto a los datos de inmunización, Cataluña ha alcanzado el 69,1% de la población inmunizada por la vacuna, una cifra que crece hasta el 73,44% si se añade también el 4,3% de la ciudadanía que ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses.

Respecto a los datos de vacunación, Cabezas ha destacado que, en las mujeres jóvenes, la cobertura es más alta que en los hombres de la misma edad. Concretamente, teniendo en cuenta el porcentaje de población con la pauta completa, la diferencia es de más de tres puntos en la franja de 30 a 39 años (el 68% de las mujeres frente al 64,8% los hombres) y de casi ocho puntos en la franja de 20 a 29 años (65,2% y 57,6%).

Independientemente del sexo, Cabezas ha insistido este miércoles en la importancia de vacunar este mes de septiembre al máximo número de personas del millón que queda por hacerlo para "afrontar el otoño de la mejor manera posible y que el curso escolar, universitario y laboral sea también lo más normalizado posible".

Fomentar la vacunación entre la población joven

La prioridad, ha indicado, es fomentar la vacunación entre la población joven. "Estamos entre los países que tienen una mejor cobertura, pero esto no quita que necesitemos hacer este llamamiento, sobre todo a personas menores de 40 años", ha dicho la secretaria.

Para ello, desde la Conselleria de Salud han puesto en marcha diferentes iniciativas como enviar SMS, llamar al cerca del millón de personas que quedan por vacunar, ofrecer puntos de vacunación sin cita previa, realizar acciones comunitarias y vacunar en las universidades.

Sobre esto último, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha iniciado este miércoles la vacunación el campus y está previsto que está medida se extienda a "la mayoría de universidades de Cataluña".

Respecto a las declaraciones de Cabezas del martes, en las que señaló que la Generalitat estudiaba incentivar la vacunación con descuentos en actividades culturales, este miércoles ha aclarado que "no pensamos en dar una cosa, sino en cómo entre las diversas conselleries y sectores pueden ayudarnos a hacer llegar el mensaje a la gente joven".

Protocolos tras un contacto estrecho

Cataluña ha vuelto a realizar test a los contactos estrechos de positivos y, para ello, Mendioroz ha explicado que se han establecido nuevos protocolos adaptados a la variante Delta y a la cobertura vacunal de la población.

"Durante la quinta ola, los equipos de vigilancia epidemiológica se tuvieron que adaptar a la situación. Detectar todos los casos y hacer seguimiento es complicado cuando la transmisión es muy grande, así que los esfuerzos se centraron en los entornos más vulnerables, como residencias y prisiones. Ahora volvemos a aumentar la detección al máximo y se ha diseñado este protocolo para realizar pruebas de manera generalizada a la población", ha puntualizado.

Así, en cuanto a la población general, los contactos estrechos deberán realizarse una PCR a los 4-6 días tras el contacto -preferiblemente, al cuarto-. Las personas vacunadas no tendrán que hacer cuarentena, a diferencia de las no vacunadas y parcialmente vacunadas que no hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses, que sí deberán hacerla durante 10 días.

Además, en los lugares con alta densidad de población, se adaptarán puntos centralizados en los que se podrán hacer pruebas de manera masiva en lugar de llevarlas a cabo en los ambulatorios. En Barcelona, habrá entre tres y cuatro. En zonas con una población menor, la opción preferente seguirá siendo ir al CAP.

Protocolo en escuelas y residencias

Mendioroz también ha detallado el protocolo a seguir en las escuelas en caso de que se detecte un positivo en el aula: los alumnos no vacunados o parcialmente vacunados y que no han pasado la Covid-19 en los últimos seis meses deberán realizarse una prueba PCR a los 4-6 días del contacto y deberán hacer cuarentena.

Los alumnos vacunados, en cambio, deberán realizarse un test de antígenos entre los días 0 y 1 tras el contacto y no tendrán que hacer cuarentena. "Se recomendará que las pruebas se hagan en las farmacias bajo supervisión y sin coste para el usuario. Cuando haya un positivo en la clase, se dará un papel a los padres para que puedan ir a hacerse la prueba y, si el resultado es negativo, volver a la escuela el día siguiente".

En las residencias, tras detectar un positivo, los no vacunados y parcialmente vacunados que no han pasado la enfermedad en los últimos seis meses deberán hacerse una PCR a los 4-6 días tras el contacto y cumplir una cuarentena de 14 días. Los vacunados se harán PCR seriadas en los días 0, 4 y 15 tras el contacto y no deberán hacer cuarentena. Las visitas a estos residentes se admitirán a partir del día 4 si la prueba da negativo.

En cuanto a los profesionales de las residencias, los no vacunados y parcialmente vacunados que no hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses deberán hacerse dos PCR semanales.