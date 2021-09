La Generalitat hauria de contractar a més de 3.000 infermers per aconseguir la mitjana espanyola, segons el CECOVA

Sobre aquest tema, s'apunta que la taxa infermers per cada 1.000 habitants en el Sistema Valencià de Salut és de 3,4 professionals, abans del Covid-19 i que després de la pandèmia ha aconseguit els 5,1 amb contractes eventuals, inferior en tots dos casos al 4% del Sistema Nacional de Salut que va arribar al 5,9 durant la pandèmia.

En concret, la Conselleria de Sanitat disposa de 16.962 infermers però per a arribar als nivells mitjans de professionals que treballen Espanya hauria d'aconseguir la quantitat de 20.000. A més, és un ràtio inferior al d'altres països d'Europa.

Per la seua banda, la ràtio d'infermers per metge en actius tots dos grups en finalitzar l'any 2020 va ser d'1,18, i encara que es trobe en la mitjana de l'Estat espanyol, la nostra Comunitat ocupa la posició dotzena d'un total de 17 Comunitats.

Sobre aquest tema, el president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, ha assenyalat que la taxa d'infermers que treballen en el sector privat a la Comunitat Valenciana es troba en nivells similars a la resta d'Espanya, però hi ha "un dèficit" en el sistema públic autonòmic de salut.

Per açò, ha urgit la Conselleria de Sanitat Universal a incrementar de forma "inexcusable" la seua plantilla d'Infermeria de manera estructural i "no conjunturalment com s'ha produït en l'actualitat amb els nombrosos nomenaments de reforç covid-19".