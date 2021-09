La indústria musical valenciana demana a Sanitat avanços en la desescalada per a la supervivència del sector

Les principals associacions professionals del sector consideren que han sigut "maltractades" eixe procés i han sol·licitat una "reunió urgent" amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb la finalitat de "reactivar la taula de treball paralitzada des de juny".

Els espais de música en directe es reivindiquen com una activitat "segura" que necessita mesures com les quals s'estan aplicant en la resta d'Europa. Així des de la indústria musical valenciana ha destacat que els promotors i organitzadors de concerts volen començar a treballar en formats amb públic dempeus i amb totes les mesures preventives necessàries per a evitar contagis de Covid-19.

Aquestes empreses han assenyalat que han sigut "de les quals més han patit les conseqüències d'aquesta crisi" sanitària i han criticat que "no estan tenint el mateix tracte que la resta dels sectors productius en la desescalada".

"En el mes de maig es va activar una taula de treball per a estructurar un procés de desescalada que es revisara quinzenalment i seguir avançant en funció de la incidència del virus. En el mes de juny aquesta taula va quedar paralitzada", ha insistit el col·lectiu. Ha assegurat que s'ha vist "obligat" a "mantindre les mateixes restriccions durant la temporada alta de concerts" i ha subratllat que això està "dificultant fins a l'extrem la viabilitat de la seua activitat".

La indústria musical valenciana en directe ha exposat que, veient "la gran evolució que s'està produint en el calendari de vacunació" i que aquest és un sector "que ha demostrat ser segur a la Comunitat Valenciana, sense registrar contagis des de l'inici de la pandèmia, no comprèn "que no es puguen aplicar mesures més flexibles en la desescalada com sí s'estan aplicant" en altres activitats.

"La música en directe viu estigmatitzada, penalitzada i abocada a una situació d'incertesa que dura ja més d'un any i que ha provocat una caiguda del consum cultural en més del 40 per cent", ha manifestat el col·lectiu. El sector ha agregat que la música en directe "genera diversos centenars de milions a l'any d'ingressos directes i milers de llocs de treball" i ha ressaltat que "la pandèmia ha provocat una caiguda del 80% en la facturació anual".

Les empreses promotores i els organitzadors de concerts creuen que "ja es podrien ampliar els aforaments dels recintes de forma segura, amb públic dempeus, amb certificat de vacunació i amb totes les mesures preventives necessàries".

"INEXPLICABLEMENT BLOQUEJADES"

El sector ha asseverat que aquest són "mesures que s'estan aplicant en la majoria dels països europeus (Alemanya, Anglaterra, Països Baixos o França) i també en altres sectors productius valencians i espanyols". Ha censurat que la Conselleria de Sanitat les mantinga "inexplicablement bloquejades per a l'àmbit musical".

Així, les principals associacions professionals de la música en directe a la Comunitat Valenciana -Associació de Promotors Musicals (MusicaProCV), l'Associació de Festivals de Mitjà Format (PROMFEST), la Federació d'Oci i Turisme (FOTUR) i la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM)- han sol·licitat a Barceló reprendre les taules de treball que es van acordar al maig "per a consensuar pautes de desescalada que permeten garantir la seguretat i la viabilitat de l'activitat musical".