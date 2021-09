Troben el cos sense vida d'un home que podria ser el caçador desaparegut en 2020 a Catí

La Guàrdia Civil ha trobat aquest dimecres el cos sense vida d'un home que podria ser el caçador que va desaparéixer a la fi de 2020 a Catí (Castelló), segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

El cadàver ha sigut trobat sobre les 10.30 hores d'aquest dimecres, durant el dispositiu de cerca establit per a localitzar el caçador, coordinat per la Guàrdia Civil i en el qual han participat l'Ajuntament de Catí i nombrosos voluntaris.

Per la vestimenta que portava el cos sense vida d'aquesta persona, pareix correspondre amb l'home desaparegut, encara que s'està a l'espera de la seua total identificació. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a esbrinar les causes del succés.

El dispositiu de cerca ha romàs actiu des que l'home va desaparéixer, encara que en la jornada d'aquest dimecres s'han sumat a ell els voluntaris.

Segons va informar en el seu moment el Consorci Provincial de Bombers, l'home es va perdre mentre practicava la caça a Catí.