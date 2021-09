Cvirus.- Les sales de bingo i entreteniment i els salons de noces demanen tancar a les 3.00 com l'oci nocturn

Així ho reclamen a través d'un comunicat conjunt FOTUR, i l'Associació Autonòmica Valenciana d'Empresaris de Jocs Legalitzats (EJUVA) i l'Associació d'Empresaris de Salons de Noces i Esdeveniments de la Comunitat (AESAVA).

Al respecte, la Federació Oci, Turisme, Festivals, Joc i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana assenyala que el saló de noces i esdeveniments, té un component "molt especial, més enllà de la celebració central del banquet, menjar o sopar, que és la música, l'animació i el ball".

En eixe sentit, assenyala que encara que el ball tampoc està permès ni per a l'oci nocturn, és "pràcticament impossible" celebrar un sopar en un saló d'esdeveniments, ja que els nóvios o assistents solen entrar entre les 22.00 i 23.00 hores, la qual cosa "només deixa un marge de maniobrabilitat d'una hora" un temps que "causa verdaders problemes d'organització i gestió de l'esdeveniment al saló i als propis organitzadors".

A més, assenyalen que és un acte de naturalesa privada que se celebra en un establiment públic, on "tots els convidats estan identificats pels propis organitzadors de l'esdeveniment". Així, recalquen que és "un esdeveniment on els clients són els mateixos des de l'inici al final, se celebra en salons amplis amb ventilació i qualitat de l'aire".

Per açò, consideren que "no té cap sentit que els comensals hagen d'abandonar el saló a les 00.30 hores per a continuar la festa en altres espais no reglats com es desenvolupa fins avui".

Així mateix, constaten que en idèntiques característiques es troben les sales de bingo i entreteniment ja que són espais "molt amplis i poden complir les mesures de distanciament entre taules" i tenen "un rigorós servici específic d'admissió i en alguns casos de Vigilants de Seguretat, on es controlen els accessos a la sala i l'aforament" i disposen de sistemes de renovació de l'aire i estan dotats de tot tipus de mitjans tècnics i humans per a preservar als clients del covid.

Així consideren que no té cap sentit que els usuaris hagen d'abandonar aquests espais a les 00.30 quan el seu propi horari es troba regulat per la normativa del joc, que és les 03.00 hores entre setmana i fins a les 04.00 hores, els divendres, dissabtes, diumenges, vespres de festiu i en aquesta època estival.