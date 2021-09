El caso de la cárcel de Villena: abusos a un preso, amenazas, la subdirectora agredida, funcionarios sospechosos...

La Guardia Civil investiga si funcionarios de prisiones están detrás de la agresión que sufrió ayer lunes la subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) por seis encapuchados, horas antes de declarar sobre la actuación de tres trabajadores de la prisión que fueron grabados golpeando a un recluso con una enfermedad mental.

"Cierra la boca mañana", le advirtieron sus agresores, mientras la subdirectora era golpeada en la cara a primera hora de la mañana de este lunes a las puertas de su casa, según han indicado fuentes próximas a la investigación, que relatan que los hechos se remontan al 16 de agosto por el incidente con un preso.

Instituciones Penitenciarias, por su parte, ha remitido un comunicado en el que condena rotundamente la agresión a la funcionaria, que había recibido amenazas similares en su móvil a raíz de la investigación interna abierta a esos funcionarios y que la responsable había puesto en conocimiento de sus superiores.

Una investigación abierta contra tres funcionarios

Precisamente, la cúpula de la prisión está declarando este martes -la subdirectora también se encuentra citada- en el marco de la investigación interna abierta a tres funcionarios, después de que la subdirectora, responsable de la custodia de las imágenes que se graban en el interior del centro, las pusiera a disposición de un juzgado y de la administración penitenciaria.

Esas imágenes contradicen la versión que el colectivo de funcionarios "Tu abandono me puede matar" trasladó en un comunicado en el que señalaban que tres funcionarios habían acabado en el hospital con lesiones en ojo, frente, pómulos y antebrazo al intentar repeler los golpes con un escoba de un "interno magrebí de unos 30 años que ha protagonizado numerosos altercados y agresiones".

El visionado de las grabaciones, según las fuentes consultadas, releva una realidad distinta. Se ve al recluso, un interno que forma parte del programa de atención integral a enfermos mentales, que entra en su celda sin portar ningún objeto y que son los tres funcionarios los que, cuando vuelve a salir de su celda, le golpean con sus defensas de goma durante al menos tres minutos.

Las imágenes de la subdirectora contradicen a los funcionarios

Estas grabaciones se incorporan a la causa que investiga un juzgado de guardia en Villena desde el 24 de agosto, fecha en la que la subdirectora recibió la primera amenaza en un grupo de WhatsApp de la asociación "Tu abandono me puede matar" de A Coruña liderada por Marcial González.

La subdirectora de Seguridad de Villena se halla entre los miembros de ese chat, porque es funcionaria del Centro de Inserción de esta ciudad, aunque desde hace meses está en comisión de servicio en la prisión alicantina.

Sabemos que tenéis imágenes: bórralas o atente a las consecuencias

"Nos ha dicho Marcial que no coges el teléfono. Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra", escriben en ese grupo desde un número oculto.

Un día después recibe, ya fuera de ese chat, un SMS, al que también ha tenido acceso Efe: "Te aviso de parte de Marcial. Habla con él. Tu director te está utilizando, él está muerto y a ti te queda mucha carrera profesional, y nosotros te podemos ayudar. Haz como el resto de subdirectores y limítate a seguir instrucciones. Sabemos que tenéis imágenes: bórralas o atente a las consecuencias".

Días después, el pasado viernes, el móvil de la subdirectora desaparece y es ayer, en víspera de que declarase por la investigación interna a los tres funcionarios, cuando es agredida.

"Falsas acusaciones"

Por su parte, desde el despacho jurídico Sánchez Navarro Abogados que representa a la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) se ha emitido un comunicado en el que transmiten su "más absoluta indignación por las falsas acusaciones vertidas en varios medios de comunicación donde abiertamente se imputa a varios funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Villena, en Alicante una supuesta agresión sufrida a la subdirectora del citado centro".

📢 #COMUNICADO | TAMPM Condena en Firme la Agresión a la compañera del CP de Villena, al igual que TODAS las sufridas al día por Funcionarios de Prisiones



⚖️ Para la TOTAL aclaración de Hechos, TAMPM se personará como Parte en la denuncia



👉🏼 Apoyo 100% a los compañeros#TAMPM pic.twitter.com/mWQj8FGOF2 — Tu abandono me puede MATAR (@tu_abandono) September 7, 2021

"Incluso, algunos se han atrevido a apuntar que estos hechos vienen de la mano de nuestra asociación", señalan.

Además de condenar "cualquier hecho o acto violento frente a funcionarios, internos y cualquier otra persona", comunican que "se van a emprender acciones legales contra los responsables de difamar estas barbaridades que perjudican no solo al honor y dignidad de nuestros asociados, sino a cualquier funcionario de prisiones con independencia de que pertenezca a una asociación, sindicato u otro"