La Solheim Cup, cuya sede en 2023 será Finca Cortesín, "ya habla español"

A los triunfos de las representantes de nuestro país en la Solheim Cup y en la PING Junior Solheim Cup se suma el trabajo de la expedición que acudió al evento deportivo femenino más importante del mundo con la intención de dar a conocer la edición 2023 que recalará en el club malagueño del 18 al 24 de septiembre, han informado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.

Cabe recordar que las limitaciones en los desplazamientos provocadas por la COVID-19 y por la situación geopolítica actual impidieron que viajaran muchos de los representantes de los organismos e instituciones que han posibilitado que la Solheim Cup llegue a nuestro país, pero el personal del equipo organizador que pudo trasladarse a Toledo, Ohio, donde se ha celebrado la edición 2021, hizo llegar las bondades de nuestro país.

Además, se mantuvieron un buen número de reuniones con las principales organizaciones que rigen los destinos del golf femenino mundial, el LPGA Tour y el Ladies European Tour, para avanzar en la transición y continuar con la planificación del campeonato de Finca Cortesín.

La Spain Plaza, la base de operaciones de la expedición española en el Inverness Club, se ha convertido en la mejor plataforma para informar a los estadounidenses de las bazas golfísticas, deportivas, gastronómicas, turísticas y culturales que ofrecen Andalucía, la Costa del Sol y sus principales municipios, como Marbella y Benahavís.

También hay que destacar la labor de los turoperadores presentes en el stand (Premier Golf, Celtic Golf y Women's Golf Travel), que quedaron muy satisfechos con la expectación suscitada por la Solheim Cup 2023 y por la reacción del público estadounidense. Además, en la Spain Plaza se presentó la imagen del torneo de Finca Cortesín, se proyectaron vídeos promocionales de todas las entidades implicadas en su organización y se ofreció a los visitantes una selección de productos españoles.

En este sentido, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, uno de los principales valedores de este proyecto, ha destacado la labor desarrollada durante esta semana y ha resaltado que para la Costa del Sol la Solheim Cup es un sueño cumplido y "una oportunidad inmejorable para reforzar nuestra posición como destino turístico seguro, además de afianzar la apuesta por el deporte femenino en un evento sostenible y de gran relevancia internacional que confirma el liderazgo del destino en el segmento de golf".

La Solheim Cup 2023 será, según el presidente de la Diputación de Málaga, "la culminación de un proyecto cooperativo en el que muchas instituciones llevamos años trabajando y que nos pone en el centro de todas las miradas del mundo. La celebración de estos eventos supone una coyuntura espléndida para mostrar las instalaciones de que disponemos y la oferta imbatible de la Costa del Sol. Con nuestros más de 70 campos somos el destino de la Europa continental con mayor concentración de campos de golf".

"Durante esta Solheim Cup 2021 que acaba de finalizar, Andalucía ha tenido una ocasión única de mostrar a los profesionales del mundo del golf sus magníficas credenciales para organizar una competición de esta envergadura", ha declarado Juan Marín, vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

"Ha sido, sin duda, una magnífica oportunidad para avanzar en la planificación y coordinación de las diferentes acciones que desarrollaremos con motivo de este evento, actuaciones que, con toda seguridad, contribuirán a la promoción turística y deportiva del destino y a consolidar a Andalucía en la élite internacional del golf".

El programa de actividades de la semana Solheim fue intenso e incluyó entrevistas con medios de comunicación nacionales e internacionales, reuniones de alto nivel, sesiones de trabajo con turoperadores y encuentros con representantes políticos estadounidenses, como la recepción de la Sister Cities Association que presidió Wade Kapszukiewicz, alcalde de Toledo, y la congresista estatal Marcy Kaptur, entre otras autoridades.

El programa se cerró con la ceremonia de clausura del torneo, momento en el que se puso en marcha la apasionante cuenta atrás de dos años hasta que acción comience en Finca Cortesín en septiembre de 2023.

La Solheim Cup 2023 está patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; y por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, y Reale Seguros como official sponsor. Solán de Cabras, Eversheds Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran en su organización LET, LPGA, RFEG, CSD, RFGA y Deporte & Business.