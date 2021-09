Lily Collins ya se ha casado con su pareja, el cineasta Charlie McDowell

Fue el 25 de septiembre del año pasado cuando Lily Collins, de 32 años, anunciaba a través de unas hermosas fotografías de Instagram que se había comprometido con su pareja, el director de cine Charlie McDowell, de 38 años, en mitad de una road trip y sin testigos. Ahora, en este septiembre de 2021, la actriz ha utilizado la misma red social para compartir las imágenes de una boda y, claro, anunciar así que ya se han casado.

La ceremonia se ha celebrado en Dunton Destinations, un lujoso complejo ubicado en Colorado y en el que destacan sus increíbles paisajes, los cuales han utilizado para las sesiones fotográficas, con frondosos bosques o cataratas ante las que posar como enamorados y con un traje de novia que ha encantado a sus 23 millones y medio de seguidores.

Se trata de una obra de Ralph Lauren en el que destacan el cuello alto, mangas largas y la utilización del encaje inclusive en el velo. Por otra parte, ante el maquillaje optó por un favorecedor look natural, obra de su maquillista de cabecera, Fiona Stiles, así como un peinado también sencillo (un recogido partido a la mitad), del estilista Gregory Russell.

En la primera de las tres fotografías que ha subido la protagonista de Emily in Paris, donde la pareja aparece dándose un tierno beso, ha escrito: "Jamás deseé ser ese alguien de nadie más que de ti. Y ahora soy tu esposa. El 4 de septiembre nos convertimos de forma oficial en el uno del otro para siempre. Te amo hasta el infinito".

Mientras que la segunda, una enorme sonrisa de ambos, la ha titulado "Nunca tan feliz...", para la tercera, en la que aparecen idílicamente al lado de una cascada, la hija de Phil Collins ha señalado: "Lo que comenzó como un cuento de hadas ahora es mi sempiterna realidad. Nunca podré describir con las palabras adecuadas el fin de semana pasado, que fue de otro mundo, pero esa magia es un buen lugar para comenzar".

El cineasta, por su parte, ha compartido las mismas imágenes con un texto mucho más sucinto: "Me he casado con la persona más generosa, considerada y hermosa que he conocido. Te amo", para las dos primeras, mientras que para él, la escena de la catarata "se quedará para siempre" en su memoria.