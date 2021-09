Todas las playas de San Sebastián exhiben bandera amarilla por precaución ante la aparición de un alga tóxica

Fuentes municipales han explicado que, a las diez de esta mañana, se ha reanudado el servicio de socorrismo en las playas y los cuatro arenales tienen puesta la bandera amarilla "por precaución".

En esa línea, han puntualizado que, "si a mediodía hubiese personas que se quejasen de picores y demás, el baño seguiría con las mismas condiciones". En caso contrario, las banderas "serían verdes y el baño libre".

Las mimas fuentes han destacado que en este jornada "hace menos calor" que este pasado martes, también en el agua, lo que "seguramente propició la proliferación de esta alga", la ostreopsis siamensis, de la que ya a mediados de agosto el Gobierno Vasco alertó a todos los municipios del litoral al haberse detectado en playas de Iparralde.

CALIDAD DEL AGUA

Sobre la analítica, desde el Ayuntamiento han señalado que "no determinará si es el alga o no, aunque "parece confirmarse casi al 100% por la sintomatología", sino "si el agua de baño es de calidad". "Se entiende que la calidad es buena, como está dando en las últimas semanas", ha añadido.

La concejala de Salud Pública, Marisol Garmendia, ha afirmado que se continúa recomendando el baño "con precaución" en las playas donostiarras debido a la presencia de estas algas que este pasado martes produjeron "un centenar de casos de picores leves".

"Se está analizando la calidad del agua, que al parecer es muy buena. No hay analítica para estas algas que al parecer son microscópicas, no se ven a simple vista y por precaución hasta el mediodía tendremos izada la bandera amarilla. Si a partir del mediodía vemos que no hay incidencias, que los socorristas no han atendido a bañistas con picores leves, el baño volverá a ser libre", ha señalado.