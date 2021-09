La actriz Olivia Munn está embarazada de su primer hijo con John Mulaney

Para sorpresa general, Hollywood guardaba en su bolsillo una noticia sobre Olivia Munn (X-Men: Apocalipsis, The Newsroom) y John Mulaney: la pareja está esperando un hijo, tal y como lo ha contado el cómico.

"Vamos a tener un hijo juntos. Estaba nervioso antes de decirlo, ¡pero ya está!", así lo soltó Mulaney en el programa Late Night with Seth Meyers. Según comentaba su compañero y amigo Seth Meyers durante el show, el cómico había tenido "un año pésimo" hasta entonces.

"Sí, he pasado por mucho este año. ¿Estamos ahora en septiembre? Pues mira, me fui a rehabilitación en septiembre de 2020. Salí en octubre y me cambié de casa porque me estaba separando de mi mujer", compartió, refiriéndose a su ruptura con la diseñadora Anna Marie Tendler después de permanecer en matrimonio desde 2014.

"En primavera me fui a Los Ángeles y conocí a una mujer maravillosa llamada Olivia. Tenemos una relación que es bonita e increíble", afirmó, presumiendo de haber conocido a la que se va a convertir en madre de su hijo.

Pese a que el año no se lo puso fácil, el amor volvió a llamar a su puerta y la actriz se mantuvo a su lado en toda ocasión: "Olivia y el bebé me han salvado de mí mismo". Ahora, la pareja se prepara antes de ejercer como padres por primera vez.