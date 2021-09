El curs escolar arranca amb 787.565 d'alumnes i 77.916 docents

Per contra, augmentarà el professorat, que aconseguirà els 77.916 docents, després d'un reforç de 5.042 extra, un 0,35% més, que permetrà garantir el 100% de la presencialitat en totes les etapes educatives, mantenint algunes de les mesures antiCovid del curs passat. Així, la ràtio mitjana d'alumnes per grup serà de 20,7, un punt menys que el curs passat.

I, per primera vegada, les escoles comptaran amb personal d'orientació que formarà part de l'equip de professorat de cada centre d'Infantil i Primària, seguint el model ja establit als instituts. Hi haurà 1.452 orientadors i orientadores en els centres educatius per a atendre a l'alumnat, un 37,2% més que el curs anterior.