"¿Por qué se hacen fotos con mi madre y no con las princesas Disney?", o cómo es descubrir que tus padres son famosos

Casi cualquier niño o niña mira a su padre y a su madre como una suerte de Superman o Wonder Woman y más adelante descubre que simplemente son sus padres (en la adolescencia normalmente). Pero a veces ocurre al revés: un día, siendo niño descubres que tus padres son celebridades.

La hija de Demi Moore y Bruce Willis, Rumer, lo descubrió siendo muy pequeña, extrañada por la reacción de la gente con sus padres. "No me di cuenta. Supongo que era un gran problema que fueran famosos. Íbamos a Disneyland o algo así y la gente venía tratando de hacerse una foto y yo simplemente no lo entendía", cuenta sobre el momento en el que descubrió que sus padres eran famosos. Y es que el mundo del relumbrón está lleno de anécdotas de ese momento en el que los pequeños asumen que tienen que compartir a sus padres con medio mundo.

La actriz Emily Blunt recuerda el día que su hija Hazel llegó a casa y soltó: "¿Eres famosa?". "Nunca habíamos dicho esa palabra en nuestra casa. Alguien en la escuela se lo había dicho claramente". Recogemos testimonios y anécdotas de otras personas conocidas y cómo sus hijos supieron que tendrían que vivir con la fama.

Demi Moore y Bruce Willis

Sonsoles Ónega.

"Yo creo que mis niños empezaron a ser conscientes del tinglado en el que anda su madre cuando me pidieron la primera foto por la calle. Y luego, sorprendidos, me preguntaron ‘¿por qué te han pedido la foto si no eres Ronaldo?’. Y tenían razón, claro", dice la presentadora.

"Cuando eran más pequeños y oían hablar de mi trabajo uno de los dos me preguntó si yo trabajaba de Bob Esponja, porque salía por la tele", revela Ónega divertida.

"Lo más extraordinario para ellos fue cuando alguien me replicó en TikTok algo que yo había dicho en el programa y para ellos eso ya fue apoteósico", dice la presentadora de Ya es medio día.

David Cantero

El presentador de informativos de Telecinco asegura no estar seguro de cuando mis hijos empezaron a darse cuenta de la fama de su padre. "Nacieron con ella. Llevo 24 años delante de las cámaras. Como en casa a esto no se le da la más mínima trascendencia, nunca ha sido un tema que ellos percibieran como algo interesante", hace ver.

"Han crecido dándose cuenta lentamente, muy progresivamente, y asumiéndolo con total naturalidad. Ahora, ya adolescentes, como a veces sus amigos o compañeros de clase les preguntan o lo comentan con cierta curiosidad, pues son algo más conscientes", explica Cantero.

No es algo importante para ellos. "Pasan absolutamente del tema, casi tanto como yo. No les parece nada raro ni les influye lo más mínimo. Están acostumbrados a tener un padre que sale en la tele, y que luego es bastante casero y “gañán” en su forma de vestir y vivir, un padre indiferente al famoseo, que lejos del plató intenta pasar completamente desapercibido", pone de manifiesto el presentador, dando una lección de naturalidad.

"Realmente soy una persona muy normal, que vive muy alejada de los 'saraos' de la fama, a la que le gustan muy poco la vida social, la ciudad, el gentío, aunque muy de vez en cuando acuda a algún evento. Tanto su madre como yo somos personas humildes y, al parecer, esa humildad se la hemos transmitido con éxito. No les importa ni les interesa lo más mínimo la fama de su padre, lo que me alegra y me enorgullece muchísimo", concluye.

Victoria y David Beckham

Victoria y David Beckham mantuvieron en secreto la fama de su hijo Brooklyn hasta que fue un adolescente. Dijo que finalmente se dio cuenta de que su familia era única mientras asistía a un evento deportivo cuando tenía 13 años.

"En realidad, no supe que eran grandes hasta que cumplí los 13 años. Fui a un partido de fútbol y la gente gritaba el nombre de mi padre y yo decía: '¡¿Qué?! Dios mío'. No los veo así ”, dijo Brooklyn a Wonderland .

Mientras tanto, su hija Harper se enteró un poco antes en la vida cuando Victoria le mostró algunas muñecas de las Spice Girls de los años 90.

Emma García

"Mi hija tendría poco más de un año y me vio en la tele. Me dijeron que su reacción fue balbucear 'mamá' y extender los brazos para que la cogiera. Al darse cuenta de que yo la ignoraba (si se pudiese ver a través de la pantalla me la hubiera comido a besos) se quedó pensativa y nunca más volvió a hacerme caso ni mirar la tele", cuenta la presentadora de Viva la vida.

"Casi casi esa reacción se ha prolongado hasta hoy jajaja... no le interesa nada, no es seguidora de su madre", dice bromeando Emma García.

"No ha ocultado que trabajo en la tele pero sí que me ha pedido en varias ocasiones, sobre todo de pequeña, que no fuera a buscarla a clases extraescolares. Prefería evitar que le preguntaran por mí", revela la presentadora.

A veces, los hijos incluso proponen empleos alternativos, como cuenta García: "Y en otra ocasión, con cuatro añitos, más o menos, me propuso cambiar de trabajo. Me comentó que le gustaría que fuese la que llevaba los bocadillos a clase".

"A estas alturas afortunadamente ya está más que reconciliada con mi trabajo", asegura la presentadora de Mediaset.

Patricia Pardo

La presentadora de El programa de Ana Rosa cuenta que Sofía, su niña pequeña, tiene tres añitos y no es consciente, "pero la mayor, Aurora, que cumple seis en octubre sí es consciente muchas veces de que hay gente que me reconoce cuando vamos por la calle o en un restaurante".

"Lo que pasa es que ella no me considera famosa porque yo no soy famosa y nunca se lo he planteado así. Sabe que mamá trabaja en la tele, que es periodista, que cuenta las noticias y que eso implica que haya personas que me reconocen", expone Pardo.

Así fue como la pequeña se enteró de la fama de su madre: "Un día que en el colegio les pidieron que hicieran una exposición oral en clase sobre el trabajo de papá y mamá y en una caja tenían que llevar objetos que hicieran referencia a esos trabajos y yo le metí un cubilete de Ana Rosa, un micro y ella fue muy contenta a explicar que su mamá era periodista y fue muy ilusionada y a raíz de eso sus compañeros le hicieron más preguntas".

"Ella lo lleva bien, lo que pasa es que es como yo, con mucho sentido del ridículo y no le gusta nada sentirse observada", confiesa la presentadora.

Gwyneth Paltrow

El hijo de Gwyneth Paltrow, Moses, se dio cuenta de que su madre era famosa cuando solo tenía siete años gracias a la ayuda de Justin Bieber. Él ya sabía que su mamá estaba en películas, pero cuando iban a ir al concierto de Justin, se dio cuenta de que podrían conocerse porque ella estaba en una película popular.

"Acabo de tener un incidente en el que íbamos a ver a Justin Bieber, y mi hijo dijo que Justin Bieber o alguien más podría saber quién soy, como alguien que él piensa que es genial, que podría saber quién soy de 'Iron Man. Es reciente para él que dice: 'Oh, estás en el cine' ", dijo Gwyneth a Home Business en ese momento.

Helena Resano

La presentadora de La Sexta Noticias acudió a la fuente original para este reportaje. "Les he preguntado directamente a ellos que cuándo entendieron que mamá salía por la tele y por tanto era conocida, famosa".

"Son mayores ya, mi hija está a punto de cumplir 19, mi hijo casi 14", explica. "Los dos me han dicho que siempre entendieron que este era mi trabajo. Yo ya presentaba antes de que ellos nacieran. Lo veían como algo normal".

"La mayor recuerda que ella se tomaba los biberones viéndome presentar el informativo de las 9 de la noche en TVE. En una ocasión y esto sí que le impactó, lo hice junto a Lumita, uno de los personajes de los Lunnies. Que mamá conociera a ese muñeco al que ella veía todos los días le pareció lo más", rememora la periodista.

"Mi hijo me confiesa que entendió que mamá era famosa cuando salíamos de viaje. Veía que la gente nos miraba, susurraba". Le preguntó a su padre: "¿Mamá es entonces famosa?" y "recuerda que mi marido le dijo, 'no demasiado, un poco'".

Ahora, "ambos saben que esto es solo un trabajo, con una peculiaridad, sí, que mi trabajo lo ve mucha gente cada día", concluye Resano

Susanna Griso

"La verdad es que tengo una anécdota muy llamativa", comienza contando la presentadora de Espejo Público. "Mi hijo, cuando era pequeño e iba a la guardería, decía que todas las madres salían a las tres de la tarde en la tele, que era la hora en que yo presentaba. Imagino que él se pensaba que todas las madres tenían su ventanita televisiva para salir un ratito…", cuenta Griso.

Ricky Martin

Ricky Martin hizo un esfuerzo consciente para informar a sus hijos Valentino y Matteo sobre su fama. Cuando pensó que eran lo suficientemente mayores, decidió dejarlos ver uno de sus conciertos entre el público en lugar de entre bastidores, como de costumbre.

“Un día, cuando pensé que eran lo suficientemente grandes, dije, 'Ve al frente de la casa', y vieron las luces y todo el espectáculo. Cuando terminó el espectáculo, vinieron a mí y me dijeron: 'Papi , eres Ricky Martin. Le dije: 'No soy Ricky Martin, soy tu padre'. Dijeron: 'No, no, no, tú eres Ricky Martin', y así cambió ", le dijo Ricky a People.

Pamela Anderson

Los hijos de Pamela Anderson, Brandon y Dylan, no sabían que ella era famosa al crecer, a pesar de que la visitaban a menudo en el set de "Baywatch". En la escuela, siempre les habían dicho a sus compañeros de clase que su madre “rescataba animales” para ganarse la vida, en un guiño a su trabajo como activista animal. Las cosas cambiaron cuando fueron al campamento de surf y alguien les dio una pista.

"Se me acercaron y me dijeron: 'Mamá, ¿eres Pamela Anderson?' Y yo dije: 'Sí'. Ellos estaban como, '¿Qué es eso?' Y, '¿Por qué la gente dice estas cosas? ¿Eres Pamela Anderson de verdad? ¿Qué está pasando?' ”, Le dijo Pamela a People .

Cindy Crawford

La hija de Cindy Crawford, Kaia, puede ser famosa hoy en día, pero en un momento, felizmente, desconocía la notoriedad de su familia. Ella dice que comenzó a darse cuenta de que había algo especial en su madre durante un viaje familiar a Disneyland.

"Creo que fue solo en mi octavo cumpleaños, en Disneyland, que comencé a entender lo que estaba pasando. Quería tomarme fotos con las princesas, ¡y todos querían tomarse fotos con ella!" Kaia le dijo a Teen Vogue.