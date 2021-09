Jorge Javier Vázquez lo tiene claro: "No me gustaría tener que entrevistar a Antonio David"

El enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Antonio David no cesa un solo día. Si este martes muchos usuarios de las redes criticaban que el presentador diese un discurso contra la homofobia argumentando que en sus programas de Telecinco se le ha dado sin embargo altavoz al ex Guardia Civil durante dos décadas, ahora el propio periodista ha respondido con una entrevista en la que repasa sus pensamientos sobre las actitudes del extertuliano.

La revista Lecturas ha sacado a la luz este miércoles una charla con Jorge Javier después de que se haya visto cara a cara con su excompañero en los juzgados y en sus palabras deja caer que en el tema que atañe a Antonio David y al testimonio demoledor de Rocío Carrasco, tal y como escribió el poeta Gabriel Celaya, hay que "tomar partido hasta mancharse".

Para el periodista de 51 años, entrevistar ahora al padre de Rocío Flores no solo sería una falta de respeto sino que no estaría justificado pues durante todo el tiempo que ha tenido en televisión no ha presentado pruebas tan concluyentes como las que la hija de Rocío Jurado sacó a la luz en cada emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

"No me gustaría tener que entrevistar a Antonio David", asegura el presentador de Sálvame, que desestima la equidistancia y defiende a la nueva colaboradora de su programa frente a su exmarido, a quien cierra la puerta de volver a sentarse en sus sillones. Y lo hacía, además, con uno de los alegatos que más se han repetido desde que Rocío Carrasco decidiese hablar.

"¿Vamos a dar voz ahora a Antonio David para decir que eso es mentira? Ha tenido veinte años para demostrarnos todo eso y no lo ha hecho, ha tenido que venir su exmujer para desmontarlo con papeles", opina Jorge Javier sobre las pruebas aportadas por una y otra parte en dos décadas contra un mes.

"No me gustaría entrevistarlo porque creo que estaría haciendo algo que no es correcto", destaca el periodista, así como en las mentiras e incongruencias en las que, según su criterio, ha caído Antonio David durante todo este tiempo y que la hemeroteca ha atestiguado, máxime cuando el tema del maltrato, sea de orden físico o psicológico, está más en boga que nunca.

"Hemos tenido a Rocío Carrasco enseñando todo tipo de pruebas contando su historia. Y hay cosas que ya no admiten ningún tipo de debate", ha sentenciado finalmente Jorge Javier.