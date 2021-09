Una maestra entrega 26.000 firmas para pedir que se proporcionen productos de higiene menstrual gratis en los colegios

Más de 26.000 personas se han sumado a la iniciativa que la maestra Laura Labrador va a presentar en la Asamblea de Madrid y en la que pide productos de higiene menstrual en los centros educativos para erradicar la pobreza menstrual.

Este miércoles acudirá a la Asamblea de Madrid para registrar los apoyos recibidos y reunirse con los grupos parlamentarios interesados en su iniciativa.

"Me llamo Laura Labrador, soy maestra en la escuela pública en la Comunidad de Madrid y experta en coeducación. En mis años de experiencia como docente he podido comprobar como muchas de mis alumnas sufren pobreza menstrual. Este tipo de pobreza deriva de la pobreza económica y provoca que las mujeres y familias tengan que elegir entre comprar comida o productos de higiene íntima", ha señalado en la petición.

En esta línea, ha asegurado que muchas mujeres optan por utilizar telas u otras alternativas que les generan infecciones o aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades en el futuro.

"Las niñas faltan a menudo a clase cuando tienen la regla, muchas veces por no tener los medios adecuados"

"Además, he observado que las niñas faltan a menudo a clase cuando tienen la regla, muchas veces por no tener los medios adecuados o porque sienten vergüenza, con la desventaja que esto supone frente al resto de estudiantes cuyas oportunidades en la educación pública deberían ser iguales", ha expuesto y ha continuado exigiendo que "no se ignoren las necesidades de las alumnas en esta vuelta al cole".

A través de su campaña de recogida de firmas, solicita que se proporcionen productos de higiene menstrual de manera gratuita en todos los colegios e institutos como "medida fundamental para erradicar la pobreza menstrual en la comunidad".

Además, ha destacado que estos productos deben ser "en la medida de lo posible ecológicos y sostenibles fomentando el uso de copas menstruales y compresas reutilizables".

Se calcula que el 20% de las mujeres en España sufren pobreza menstrual

"Aunque no hay datos oficiales por la invisibilidad del problema y el estigma de la menstruación, se calcula que el 20% de las mujeres en España sufren pobreza menstrual. En los centros a veces se proporcionan estos productos pero solo para urgencias y dependiendo siempre de la voluntad y sensibilización que tenga el equipo directivo con el problema. ¿Vamos a dejar que este problema siga creciendo y su solución dependa de la voluntad de cada centro?", ha denunciado la maestra.

Asimismo, ha subrayado que con la pandemia se han acentuado las desigualdades y hay que actuar "urgentemente para atajar el problema". Para esta docente, la solución que propone mejoraría también el propio proceso de aprendizaje del alumnado ya que, según explica "es fundamental que niñas y niños se encuentren en un entorno seguro, de confianza y equilibrio emocional para poder aprender y progresar en su desarrollo integral".

Labrador ha argumentado que en países como Escocia y Nueva Zelanda se han llevado a cabo políticas para erradicar este tipo de pobreza y critica que en España se siga lejos "de que este tema esté en la agenda de los partidos". Por ello, ha hecho este llamamiento para conseguir más apoyos e impulsar este tipo de iniciativas en otras comunidades autónomas.