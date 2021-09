'La última tentación' empieza con infidelidades de fuera del concurso: Bela dice haberse "liado" con Isaac

Una de las llamadas tentadoras de La isla de las tentaciones 3, Bela, es una de las participantes de La última tentación, programa de Telecinco al que acuden exparticipantes de La isla de las tentaciones para poner de nuevo a prueba a sus parejas.

La joven afirmó en el avance del programa que entra a la isla a resolver cuentas pendientes con, por ejemplo, Isaac, uno de los protagonistas de la pasada edición pues el joven tuvo un romance con Marina, que tenía pareja, y más tarde, ya fuera del programa, con su amiga Lucía, que también había participado en La isla de las tentaciones 3.

Pero según afirmó Bela, Isaac le habría sido infiel a Lucía. "A Isaac no le creo ni un pelo porque estando con Lucía se lió conmigo y me seguía escribiendo para quedar. Mi asunto pendiente es poner las verdades sobre la mesa y desenmascarar a Isaac", exponía Bela en su vídeo de presentación.

Además, quiere hablar con Marina, para arreglar las cosas después de que Bela se acercara al novio de Marina durante su edición.

De su paso por La isla de las tentaciones 3 rememora: "Entré con mucha fuerza. Las novias se asustaron de mí. Salí de la isla sola, la cosa no se dio con Jesús, que era el chico que más feeling me dio de primeras. Si volviera atrás cambiaría mi paso por la isla en la forma de acercarme a Jesús, que no estaba muy receptivo en ese momento".