Casado exige cambiar la ley antes de renovar el CGPJ y Sánchez lo rechaza

El presidente del PP, Pablo Casado, exigió ayer al Gobierno que apruebe una reforma legal para dejar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en manos de los jueces a cambio de desbloquear la renovación de este órgano. Pero el Gobierno rechazó esa posibilidad, descartó que el presidente Sánchez llame a Casado para negociar e instó al líder popular a dejarse de "excusas" y "acatar la Constitución".

La polémica entre Gobierno y PP por el órgano de gobierno de los jueces –que lleva en funciones más de 1.000 días– viene de largo, y el Ejecutivo ha incrementado la presión coincidiendo con el arranque del curso político. Para elegir nuevos vocales es necesario un pacto entre socialistas y populares. Los primeros recuerdan que la Constitución fija un mandato de cinco años que ha vencido ampliamente y los segundos dicen que solo desbloquearán el CGPJ si el Gobierno aprueba antes una reforma que modifique el método de elección de cara a futuras renovaciones y lo aproxime a las recomendaciones europeas.

Casado apuntó que "el CGPJ se puede renovar hoy mismo" a condición de que antes se apruebe una reforma legal para que los "jueces se elijan entre ellos". Casado se abrió a negociar en paralelo la renovación del Consejo, pero dijo que no daría su voto definitivo en el Congreso hasta no ver aprobada la reforma del método de elección. "Si antes de que se apruebe la renovación aprobamos la ley, habremos resuelto el problema. ¿Por qué antes? Porque no nos fiamos ya del Gobierno. No bloqueamos, pero exigimos lo mismo que dicen la Constitución y la UE. ¿Por qué Sánchez quiere controlar a los jueces e incumple lo que Europa le dice a España?", se preguntó el líder de la oposición.

"Si antes de que se apruebe la renovación

aprobamos la ley, habremos resuelto el problema". Pablo Casado

El Gobierno rechazó ese planteamiento. La portavoz, Isabel Rodríguez, replicó a Casado que "basta ya de excusas" y que nada avala "tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días". No se puede "incumplir el mandato constitucional", prosiguió, y el PP, como partido de gobierno, conoce "las reglas del juego" y la "importancia" de "cumplir la Constitución". "El bloqueo es insostenible y no es anónimo", insistió la portavoz, que situó la pelota sobre el tejado del principal partido de la oposición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez no entró a valorar la posibilidad de que el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dimita como forma de presión. Y no lo hizo porque !quien tiene que apoyar [la renovación] es el PP!, que no puede saltarse !a la torera! los "mandatos constitucionales", a juicio del Gobierno.

"Basta ya de excusas, nada avala tener bloqueado el órgano de

gobierno de los jueces más de 1.000 días". Isabel Rodríguez

El pacto bipartito para la renovación ha estado cerca en varias ocasiones, pero finalmente siempre se ha frustrado. En las últimas semanas, los populares –que a lo largo del tiempo han empleado distintos argumentos para justificar la imposibilidad de llegar a un acuerdo– han suscitado el debate sobre la forma de elección de los vocales. Actualmente, diez se eligen en el Congreso y los restantes diez en el Senado a partir de una terna elaborada por las asociaciones judiciales, pero la Constitución permite que doce de los veinte se elijan de otro modo, por ejemplo, por el voto de los jueces. Ese era el modelo que estuvo vigente, brevemente, hasta 1985, y el que el PP quiere recuperar. Además, las instituciones europeas recomiendan que al menos la mitad de los integrantes del consejo sean elegidos mediante el voto de los miembros de la carrera judicial.

El Gobierno, sin embargo, rechaza ese esquema. La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subrayó que "los jueces no pueden elegir a los jueces" –lo que provocó críticas del PP y soliviantó a las tres de las cuatro asociaciones judiciales–, y Moncloa insiste en que su modelo es el vigente.

Sánchez no llamará a Casado

El presidente del Gobierno no telefoneará al líder de la oposición para desatascar la renovación del CGPJ. En palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, "nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución" porque "estamos todos obligados, también Casado" a acatarla.

Los puentes entre socialistas y populares están rotos, pese a que solo un acuerdo entre estos dos partidos puede desbloquear la situación, al ser la única combinación que alcanza la mayoría de tres quintos requerida en las Cortes.