Cristian Jerez desvela que cayó en la tentación con Lucía Sánchez: "Tenemos algo pendiente"

Telecinco emitió este martes la segunda entrega de Regreso a la última tentación. El avance del formato, que aún no tiene fecha de estreno, continuó desgranando las posibles tramas del reality. Si en su primer programa se presentaron las parejas, en la segunda llegó el turno de quienes asistían como solteros.

Ese fue el caso de Cristian Jerez, conocido por participar junto a Melodie en La isla de las tentaciones 2. El joven contó que podría reincidir con Andre Gasca. Y es que, aunque esta acude al programa con nueva su pareja, Roberto; esto no sería un impedimento para Jerez, que según dijo ya había tenido algo con la catalana mientras ella tenía novio: "No sé si Andrea puede volver a caer. Antes también tenía pareja y le ha dado igual", apostilló.

En segundo lugar nombró a Lucía Sánchez, de La isla de las tentaciones 3. Ahora esta acudirá a República Dominicana con su novio, Isaac Torres. Y es que, la gaditana rompió su relación con Manuel García (que también participa en La última tentación) y con su manita relajá al final de su paso por el programa.

Lo que no se sabía es que, además, Lucía tuvo un idilio con Cristian, aunque este no desveló cuándo ocurrió. "Tengo asuntos pendientes con Lucía. Tuvimos un rollete y después ya no hemos seguido hablando ni nada. No tenemos mal rollo, pero hay una de cal y otra de arena", recordó.

La amenaza de Bela a Isaac

Las de Jerez distan mucho de ser las únicas cuentas pendientes de un programa en el que, si algo está claro, es que todos los participantes están conectados.

La tentadora Bela, de La isla de las tentaciones 3, contó en su presentación que tuvo algo con Isaac Torres, novio de Lucía Sánchez, cuando la relación ya había comenzado: "Isaac se lió conmigo cuando estaba con Lucía. A él no le creo ni un pelo, porque estando con Lucía se lió conmigo y me seguía escribiendo después para quedar. Mi asunto pendiente es poner las verdades sobre la mesa y desenmascarar a Isaac", amenazó.