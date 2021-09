Alma, muy clara con Ricardo en 'First dates': "Con un cazador no me tomo ni dos cervezas"

El amor por los animales es una de las condiciones que suelen pedir los comensales de sus parejas en First dates, pero este martes la cita Alma y Ricardo no tuvo un final feliz por culpa de una de las aficiones del malagueño.

"El estado ideal de una persona es estar enamorado, esa pasión que te sale por todos los poros de tu cuerpo, esas ganas, esa ilusión... creo que te iluminas", afirmó la profesora de Francés en su presentación.

Alma, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita llegó a continuación, y señaló que "soy de costumbres antiguas en el respeto, en la educación, en unos valores con los que me han educado mis abuelos y mis padres que ahora no se suelen llevar".

"Físicamente he visto a un hombre grande y sus ojos me han trasmitido mucha luz, eso me ha agradado", admitió Alma. Ricardo, por su parte, también opinó de su cita: "Es una mujer interesante, físicamente está bien, muy maja y agradable".

La cena transcurrió tranquila mientras iban conociéndose poco a poco, buscando puntos en común para averiguar si podían tener un futuro juntos o, por el contrario, separar sus caminos al terminar la cena.

Y hubo algo que hizo que todo se fuera al traste: "¿Te gustan los animales? Porque tengo tres perras. La galga es muy viejita, tiene 17 años y lleva tres conmigo, fue un desecho de un cazador", comentó la profesora.

Ricardo admitió que le encantaban, pero "soy cazador, pero es caza selectiva". Ese detalle no le gustó nada a Alma: "Me has matado, no puedo estar con un cazador, jamás de los jamases. Ni tomarme dos cervezas", aseguró.

"Aquí si porque soy una mujer educada, pero es que no puedo con vuestra filosofía. Lo mismo que no podría sentarme con un torero. No puedo entender que se disfrute matando a un animal ni torturándolo, y eso me rompe el esquema de esa persona porque moralmente es una barbaridad", señaló la marbellí.

Ricardo intentó explicarle que "la caza que hacíamos era con guardias y eran animales enfermos, con problemas...", pero no convenció a Alma: "Eso es lo que se dice siempre, no nos engañemos".

"Ha sido muy radical", admitió el jubilado antes de la decisión final, donde afirmó que no le gustaría tener una segunda cita con Alma porque "ella quiere un compañero que siga el mismo camino que ella y en muchas cosas no lo hacemos".

Ella tampoco quiso volver a quedar, pero se disculpó porque "a lo mejor he sido algo brusca durante la cena por decirle que no me tomaría ni una cerveza con un cazador, pero ahí tendríamos bastantes desencuentros".