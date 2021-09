Antía prueba el 'Menú degustación' de 'First dates': Un chico en cada plato para elegir el que más le guste

"Esta noche comenzamos con un 'Menú degustación', Iván, Carlos y Maxi van a conocer a Antía en una cita en la que ellos serán el primer plato, el segundo y el postre. De esta manera, ella podrá quedarse con uno, con los tres o con ninguno, ya veremos...", explicó Carlos Sobera al inicio de la entrega de First dates de este martes.

Con ese novedoso formato de cita, cada chico contó con 15 minutos de tiempo para conquistar a la joven, pero mientras uno estaba en la mesa, los otros dos pudieron ver las evoluciones de la velada desde el reservado.

"Admito que estoy loca, pero todo el mundo está loco. En esta sociedad de mierda: ¿Quién no está loco?", afirmó la estudiante de diseño, que añadió: "Soy como un libro abierto que te arrasa un poco. Por eso hay gente a la que le doy miedo".

El presentador le explicó el funcionamiento de la cena, dividida en tres partes con tres chicos diferentes para que pudiera conocerlos (y ellos a ella), comparar y, al final, decidir con quien se quedaba.

El primer plato fue Iván, que le reconoció a Antía que "soy bisexual", algo que no importó a la joven, ya que "me lo he planteado, pero no lo he probado lo suficiente para decidirme", afirmó.

El segundo plato fue Carlos, con el que conectó desde el primer momento en gustos y aficiones. El postre fue Maxi, que, si bien al principio reconoció que "no es mi prototipo de chica", durante la velada Antía le cautivó.

Al final, mientras que la estudiante sí que quiso una segunda cita con los tres, Iván prefirió que fuesen "solo amigas", y tanto Carlos como Maxi quisieron volver a ver a Antía para conocerse mejor.