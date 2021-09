Moncloa insiste en que la subida del salario mínimo es "inminente" pero la CEOE se desmarca definitivamente

Haya o no acuerdo con los agentes sociales, el salario mínimo subirá este año y, además, lo hará de forma "inminente". Así lo reafirmó este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el lunes fracasara la última reunión mantenida entre el Ejecutivo y los agentes sociales para intentar pactar este aumento y se anunciara que no habrá más encuentros. No obstante, aún quedan dos asuntos claves por cerrar: la cuantía de este incremento y si la subida causará efecto desde octubre, como defiende la vicepresidenta primera Nadia Calviño, o tendrá efecto retroactivo desde septiembre, para lo que presiona la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Pese al fracaso de las conversaciones formales, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que se mantienen abiertas vías discretas de negociación con la patronal y los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo in extremis. Pero, en esta ocasión, ese pacto parece imposible, en especial con los empresarios. Gobierno y sindicatos discrepan en la cuantía de la subida que debe experimentar el salario mínimo, pero coinciden en la necesidad de incrementarlo este 2021. Todo lo contrario que ocurre con la patronal, que se opone a cualquier tipo de aumento para este año y que no se ha movido de su posición pese a las presiones ejercidas por Trabajo en las últimas semanas.

Así lo indicó este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que dejó claro que si el Ejecutivo quiere subir el salario mínimo será sin su apoyo. "No es bueno, no es el momento de subir el salario mínimo", pero "el Gobierno tiene la facultad de hacerlo sin necesitar el consenso" con los agentes sociales, sostuvo Garamendi, que espetó que "con la que está cayendo" el Ejecutivo debería tener "cuidado con las cosas que se tocan". La patronal, afirmó su presidente, está "con gente débil como la gente del campo" o con las pequeñas empresas a las que, dijo, subir el salario mínimo "puede hacer mucho daño".

Pese a que los empresarios ya se han desmarcado del posible acuerdo, el Gobierno aún tiene que cerrar dos negociaciones antes de aprobar el incremento. Una, con los sindicatos, es en relación a la cuantía que se subirá: Trabajo defiende un aumento de, como máximo, 19 euros, pero las centrales piden entre 25 y 30 euros al mes para compensar la inflación y que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo. Y la otra es interna y tiene que ver con la fecha a partir de la cual tendrá efecto el nuevo sueldo mínimo: si el 1 de septiembre o el 1 de octubre.

Moncloa no confirma la fecha

La vicepresidenta Díaz defiende la primera opción y, de hecho, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, comunicó a patronal y sindicatos el pasado lunes que las empresas tendrían que pagar a sus trabajadores el nuevo salario mínimo ya en la nómina de septiembre como una decisión cerrada. Pero Calviño -la ministra que con más ahínco se ha opuesto a que el salario mínimo subiera en 2021- abrió la puerta en lunes a que el nuevo índice se aplique únicamente en el último trimestre del año, es decir, a partir de octubre.

Por su parte, Moncloa no confirma si el aumento del salario mínimo tendrá efectos a partir del 1 de septiembre o a partir del 1 de octubre, a pesar de que Trabajo daba por seguro que su posición era la que se había impuesto. "Me remito al compromiso del presidente, será inminente", con carácter "inmediato", se limitó a señalar este martes la portavoz Rodríguez al ser preguntada directamente por esta cuestión. La ministra hizo gala de que el Gobierno ha "elevado el salario mínimo un 30%" desde 2018, y sostuvo que el nuevo incremento busca garantizar la "dignidad" de "los trabajadores más vulnerables".