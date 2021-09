Nuevo reto de vacunación en Andalucía: "convencer" a los 780.000 mayores de 12 años que no se han puesto ni una dosis

Andalucía se ha marcado un nuevo reto en su campaña de vacunación contra la Covid-19: "Convencer" a los aproximadamente 780.000 mayores de 12 años que aún no se han puesto ninguna dosis de que lo hagan. Así lo afirmó este martes el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien destacó que la región está a punto de alcanzar el 90% de la población diana con al menos una vacuna puesta y ya tiene a más del 84% con la pauta completa. "Andalucía es la comunidad autónoma que más vacunas pone y a un ritmo más rápido", afirmó el portavoz a la luz de estos datos, y defendió que la "estrategia de vacunación ha sido un éxito".

Ahora, el objetivo pasa por vacunar a todos aquellos andaluces de más de 12 años que aún no se han puesto ni siquiera una dosis "por distintas circunstancias, bien porque no han querido, no les ha dado tiempo...". Se trata, dijo Bendodo, de "menos de un 10%" de la población diana, lo que supone que el "grado de aceptación" de la vacuna entre los andaluces es "muy importante", sobre todo en comparación con otros países, donde el rechazo, dijo, se eleva incluso al 40%.

Aún así, la Junta quiere que ese porcentaje sea aún menor, y para ello han incrementado en un 10% los puntos de vacunación sin cita previa en la comunidad, que actualmente ascienden a 138. Gracias a ellos, la pasada semana Salud consiguió poner la primera dosis a unas 100.000 personas. Más allá de esta actuación concreta, la Junta está desplegando campañas de información y concienciación para animar a quienes aún no han recibido el suero. Y, además, apela a la "ayuda de padres y profesores", a los que el Ejecutivo considera "aliados necesarios" para "convencer" a los que aún no han recibido el suero de que "la vacuna es la herramienta más eficaz para luchar contra la Covid".

Según los últimos datos de la Consejería de Salud, actualmente hay en Andalucía un 22,6% de personas de 20 a 29 años que aún no han recibido ni una dosis; un 21,1% de entre 30 y 39; un 20,1% de 12 a 19 años; un 11,2% de 40 a 49; y un 4,8% de 50 a 59 años. Mientras, el 100% la población de 60 en adelante ya ha sido vacunada y prácticamente la totalidad de esta franja tiene la pauta completa.