Pumares (Foro) insta a garantizar la prestación de servicios de calidad y formar creadores de empleo

Así lo ha apuntado durante su intervención en el pleno con motivo del Día de Asturias, que se conmemora este 8 de septiembre, resaltando que "el primer gran reto" al que el Principado debe hacer frente es garantizar que la sanidad y la educación "vuelvan a prestarse en unas condiciones mucho mejores que las actuales".

"Necesitamos mayor planificación, mayores recursos y menos conformismo para evitar que el coronavirus siga trayendo consigo nuevas olas", ha dicho.

Además, ha incidido en la necesidad de formar "creadores de empleo, empresarios, emprendedores", alertando de que las políticas llevadas a cabo hasta el momento "les espantan".

Del mismo modo, Pumares ha reprochado que no haya capacidad para atraer "talento de fuera" mientras se "exilia" el talento asturiano. "El socialismo asturiano le puso el nombre de 'leyenda urbana' y ahora lo maquilla llamándolo 'movilidad laboral'". "Alguna cosa estaremos haciendo mal cuando nuestro talento, al que formamos durante años, no tiene más remedio que irse de Asturias porque no tienen donde trabajar y demasiadas trabas y dificultades para emprender", dice.

Igualmente, se ha referido a la industria para recriminar "su abandono ante una transición energética que más que una transición parece una apisonadora". "Seguimos sin una voz firme en Madrid que defienda los intereses de Asturias en asuntos clave como el modelo de financiación autonómica", ha comentado también.

Tras mencionar el reto demográfico o la estabilización del personal interino, el portavoz de Foro ha aprovechado su intervención para referirse "al expolio en torno a la Fundación Selgas-Fagalde, tal vez el mayor cometido en nuestro Principado de Asturias desde el de la Cámara Santa".

Interviniendo en asturiano, Adrián Pumares reclamó, asimismo, al Gobierno de Adrián Barbón que garantice la celebración de 'Cuadonga 2022' (Covadonga 2022) para fortalecer la imagen de Asturias a todos los niveles, evitando repetir "los fracasos" de los tres centenarios que la comunidad conmemoró "sin pena ni gloria" en 2018.