El Valencia CF destinarà "la major part" dels diners de 'LaLiga Impulso' a la construcció del Nou Mestalla

El Valencia CF ha remés un escrit a la Conselleria d'Economia Sostenible en el qual es compromet a destinar "la majoria de la inversió" que rebrà de LaLiga, a través del fons d'inversió CVC i del projecte 'LaLiga Impulso', a la construcció del Nou Mestalla.

En una carta, firmada pel president del club, Anil Murthy, i consultada per Europa Press, el Valencia CF recorda que encara "estan per tancar els acords finals entre LaLiga i el CVC" per a determinar la dotació econòmica final que el fons d'inversió destinarà a cada club, el gruix del qual s'ha de destinar a infraestructures.

El Valencia CF espera que els detalls definitius es donen a conéixer entre finals d'octubre i principis de novembre, i una vegada conegut l'import exacte que rebrà, creu que ja al desembre podria presentar un nou calendari d'obres que modifique els terminis previstos en l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla.

El club torna a intentar així una pròrroga de l'ATE, que la Conselleria d'Economia Sostenible li va denegar ja el passat mes de juliol, després que demanara prorrogar els treballs fins el 2030. El departament que dirigeix Rafa Climent li va instar aleshores a concloure les obres en els terminis previstos, abans de 2025. No obstant això, li va concedir un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, segons el preceptiu tràmit d'audiència, tal com va fer el club dies més tard.

El nou escrit presentat ara s'incorporarà a l'expedient de sol·licitud de pròrroga de l'ATE que la Conselleria d'Economia Sostenible té previst resoldre en els pròxims dies.

Al·legacions del València CF

Per a aconseguir una pròrroga, el passat 26 de juliol, el València CF al·legava que durant l'execució de l'ATE, el club "ha complit les seues obligacions com a promotor". Per al València, s'han produït fets que "han dificultat" el desenvolupament de les seues fases per part del club com a promotor i que no li són imputables.

Entre eixes circumstàncies, citava el fet que l'empresa responsable no haja construït un hotel sobre la parcel·la de l'Avinguda d'Aragó i les conseqüències que la pandèmia mundial de Covid-19.

"El club ha comunicat sempre a aquesta Administració aquestes circumstàncies amb l'objectiu de pal·liar els seus efectes i, principalment, per a no afectar el desenvolupament de les fases de l'ATE. Tot i això, la pròpia Administració ha romàs aliena a les comunicacions realitzades pel club (fins i tot durant anys)", sostenia en l'escrit d'al·legacions consultat per Europa Press.

Per al club, una denegació de la pròrroga sol·licitada és "absolutament desproporcionada" i li deixaria en una situació "molt perjudicial".

Sobre les actuacions contemplades en la Fase II de l'ATE, que vencien el passat mes d'agost, el club arribava a parlar d'"inacció" per part de l'Ajuntament de València. En aquest sentit, assegurava que el projecte de la reparcel·lació de l'antic Mestalla va ser presentat davant el consistori al setembre de 2016, "no obstant això, des de l'Ajuntament no es va realitzar cap requeriment oficial fins a transcorregut un any i mig aproximadament, això és, el 23 de febrer de 2018".

Després d'aquest escrit, la Conselleria d'Economia li va demanar nova documentació complementària, que el Valencia CF va presentar a la fi d'agost. En ella, el club donava per "executada" la Fase 1 de l'ATE del Mestalla i culpava l'Ajuntament de demores en les obres.

Ara, el club valencianista assegura que destinarà "la major part" dels fons que rebrà de LaLiga a finalitzar les obres però seria al desembre quan presentaria el seu nou calendari de terminis.