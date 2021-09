Blanco (Vox) cree una "temeridad" tratar de convertir la identidad de Asturias en "objetivo político"

Coincidiendo con el inicio del curso político, en el que está previsto que se aborde la reforma del Estatuto de Autonomía, el parlamentario de Vox ha remarcado en su discurso que "es fácil caer en la tentación de reivindicar Asturias como región histórica con identidad única", pero sostiene que "convertirlo en un objetivo político es una temeridad".

"Si hay algo que sea España, es Asturias. Si algo es Asturias son sus gentes, del ayer, del hoy y del mañana. No tiene ningún sentido adoptar una identidad impostada, regada por ambiciones políticas, que busca un rédito personal, que no colectivo", ha dicho.

En ese sentido, el diputado de Vox entiende que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, "parece adentrarse en la peligrosa senda de la identidad excluyente".

Así, cree que Barbón promueve "una innecesaria reforma del Estatuto de Autonomía, en busca de mayor autogobierno y forzar la oficialidad de la llingua".

"Asturias ya está aislada política, geográfica y económicamente", ha apuntado, apostando por contribuir a acabar con ese "aislamiento, y no contribuir a acrecentarlo". Para Blanco, "una Asturias de deriva identitaria, no tiene futuro alguno", argumentando que "la tierra, la región, no son dueñas de nada, ni siquiera de su destino".

El diputado de Vox añadió que son muchos los que reivindican a Asturias como una "extraordinaria tierra, pero sin destacar las diferencias con los demás". "Asturias no tiene destino, el destino es de los asturianos, los de aquí y los de allá, los que se van y los que vienen, los que están y los que se fueron. No se dejen engañar por quienes pretenden que una tierra imaginaria determine su futuro, el futuro de esa tierra y la suya propia depende de ustedes mismos".

Asimismo, aprovechó para felicitar el Día de Asturias y de Covadonga, por su conmemoración este 8 de septiembre. "Finalmente, quiero felicitar a todos los asturianos en este día de Asturias, feliz día de la Virgen de Covadonga y tener un recuerdo con todos los asturianos que nos dejaron este último año, sus familias y amigos, así como los que perdieron su modo de vida por inexplicables decisiones políticas", concluyó.