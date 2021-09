El Ayuntamiento aclara al PP que aún quedan dos fases de obras en Ronda de Tejares y recuerda el nuevo colector

En este sentido, "tal y como conocen los vecinos, quedan dos fases de esta amplia intervención para mejorar la acera no afectada por estas obras -la izquierda entrando por la calle Castilla-, renovar el mobiliario, completar las plantaciones de jardinería y árboles y abordar un importante proyecto de reparación y repoblación del talud, cuya titularidad acaba de ser traspasada por el Estado al Ayuntamiento deSevilla", detalla en una nota de prensa.

La mayoría de la inversión de 10 millones de euros de la primera fase de obras ya ejecutada por Emasesa se destinó al objeto principal de esta amplia intervención: la construcción de una gran infraestructura subterránea para renovar por completo el antiguo colector y ampliar su capacidad de evacuación para evitar inundaciones en un área de 480 hectáreas del barrio de Triana y de Los Remedios.

"Por tanto, el PP de Juan de la Rosa no sabe ni lo que dice en sus críticas. Se ha renovado y ampliado un colector de enormes dimensiones, con más de 2 kilómetros de largo entre 2,5 y 3 metros de ancho, siendo una infraestructura imprescindible dentro del plan de saneamiento de la cuenca Oeste de Sevilla", ha afirmado en respuesta a las críticas vertidas por los populares al respecto, tras calificar de "fracaso" las obras llevadas a cabo en la citada ronda.

Además, se ha hecho con una tecnología y maquinaria específicas "que han minimizado el riesgo para la arboleda", según ha explicado Aguilar."Los vecinos han participado en esta transformación urbana de la Rondade Tejares, y están perfectamente informados sobre la existencia de otras dos fases de las tres que conforman este gran intervención. Con la primera fase ya concluida, se afrontó la obra de mayor afección a vecinos y tráfico, ejecutada por Emasesa".

La segunda fase, consensuada con los residentes del entorno, supone una inversión ya licitada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente por 167.000 euros y va a incluir mejoras en los espacios públicos, el acerado izquierdo y el mobiliario urbano, además de acometerse en el último trimestre de este año el aumento del arbolado previsto por Emasesa (serán casi 370 ejemplares más).

Y, por último, entre finales de 2021 y 2022, se emprenderá un gran proyecto para la reparación, la repoblación y el ajardinamiento de la totalidad del talud, "para que así quede con una imagen similar a la parte del talud que da al interior del Parque Vega de Triana", según hadesgranado Aguilar.

La delegada del Distrito Triana ha lamentado que el PP local trate de enfrentar a los vecinos con el Ayuntamiento sobre un amplio proyecto de transformación urbana de la Ronda de Tejares que aún no ha concluido. "El nuevo portavoz del PP, Juan de la Rosa, no puede hablar de incumplimientos cuando al proyecto, como conocen los vecinos le quedan dos fases de actuaciones que inciden, especialmente, en las mejoras medioambientales. No pude decir que el proyecto se desconoce".

"No puede hablar -en alusión al portavoz popular- de que se pierden aparcamientos. Y no puede hablar de chapuza en una de las obras más importantes realizadas en Triana en muchísimos años y cuya misión fundamental es evitar los riesgos de inundaciones en este barrio y en el de Los Remedios", ha añadido Aguilar.

La imagen previa a la primera fase de obras ya finalizada era una Ronda de Tejares con dos sentidos de circulación, "desordenada, deteriorada e inaccesible. Ahora, se gana más espacio para el peatón, se garantiza el aparcamiento y se acaban con los aparcamientos indiscriminados, al tiempo que se seguirá trabajando para hacerpronto realidad el compromiso de este equipo de gobierno: una abundante masa forestal y ajardinada a lo largo de toda la ronda", ha abundado Aguilar.

SIGUIENTES FASES

La segunda fase, ya licitada, intervendrá en el tramo comprendido entre las calles Fray Tomás de Berlanga-Virgen de las Torres y San Vicente de Paúl. Se configurará así una sección de calle de unos 13,5 metros de ancho compuesta por bandas de aparcamiento en batería en ambos lados de 4,50 metros cada uno y calzada de sentido único también de 4,50 metros de ancho.

Para ello, parte de la calzada existente pasa a ser aparcamiento, por lo que se amplía el acerado ocupando parte del aparcamiento de hormigón existente. En cuanto a los acerados, se renovará completamente el pavimento de estos tramos. En los espacios más abiertos de las esquinas se ha incluido la plantación de seis nuevos árboles de la especie Sophora Japónica para dar sombra, bajo los que se colocarán bancos individuales para descanso de usuarios.

Asimismo, se instalarán marmolillos en todos los vados peatonales para evitar la invasión de los vehículos. Para conseguir mejor iluminación, se instalarán dos proyectores en los pasos de peatones.En segundo lugar, en el tramo bajo el puente de la Avenida de Coria, la calzada se reduce a 3,50 m de ancho debido a la pila del puente, utilizando sólo uno de los carriles existentes.

El carril junto con la isleta de la pila se integrará con el aceradoexistente. Por otro lado, se ampliará el vallado del parque adyacente quedando incluida esta zona en el parque de la barriada La Dársena. Tanto en la nueva zona anexionada a este parque como en el paso de peatones, se instalará un proyector de luz.

El pasillo peatonal en tramo de Avenida de Coria entre Ronda de Tejares y esquina José León Sanz se pavimentará con adoquines de hormigón con una terminación granallada de varias tonalidades y diferentes formatos. También está prevista la colocación de imbornales para un drenaje correcto.

En cuanto al paseo peatonal existente a lo largo de la Ronda de Tejares, a lo largo del pie del talud de la carretera del muro de defensa existe un muro de hormigón de unos 50-70 cm de altura y más de un kilómetro de longitud, en el que se ha previsto la demolición de los bancos de hormigón existentes, el recrecido y reparación del mismo en los puntos que sean necesario y la limpieza superficial con chorro de arena en toda su longitud.

También dotará de mobiliario urbano todo el recorrido del nuevo paseocon asientos, papeleras y aparcabicis. Cuando sea el tiempo propicio para las plantaciones, a partir de otoño, Emasesa en coordinación con el Servicio de Parques y Jardines acometerán el crecimiento de la masa arbórea con casi 370 ejemplares. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, también de la mano de Parques y Jardines, afrontará la reforma integral del talud y la ampliación de su masa vegetal, con una imagen similar a la parte del talud que da al interior del Parque Vega de Triana.

Este nuevo bulevar, a su vez, terminará en la plaza pública en la que se convertirá el espacio ahora ocupado por los antiguos viveros de Los Remedios -se trasladan al de Miraflores- y donde la empresa Emasesa prevé construir un depósito de retención de aguas pluviales y reurbanizar este entorno de la barriada del Carmen.