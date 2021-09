Les Falles acaben amb un augment de més del 78% de la taxa de reciclatge

20M EP

NOTICIA

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de València, Sergi Campillo, ha destacat aquest dimarts el paper de les comissions falleres durant les festes, que "en tot moment han col·laborat perquè no hi haguera incidents ressenyables respecte a la neteja en els carrers", i ha xifrat en més del 78 per cent l'augment de la taxa de reciclatge en relació amb 2019, mentre que la recollida de residus total s'ha reduït quasi un 8% respecte a fa dos anys.