El director Javier Tolentino, con 'Un blues para Teherán', da inicio este viernes al festival de cortos FICBueu

Este evento se extenderá hasta el 19 de septiembre y constará de nueve secciones, tanto competitivas como paralelas, en las que se repartirán los 128 cortos que se van a emitir en el marco del certamen. Como tronco principal del programa continúa la sección internacional, con dos países diarios entre el 13 y el 17 de septiembre.

Pero a las proyecciones hay que sumar actividades complemetarias como talleres, conciertos, coloquios, presentaciónes e, incluso, la emisión del programa de radio 'Carne cruda'. También se hará entrega del Premio Cinema Galego FICBueu 2021 al actor Alfonso Agra.

El festival arrancará el viernes 10 con un concierto del dúo Two in The Mirror en el Centro Social do Mar. Allí mismo, a continuación, se proyectará 'Un blues para Teherán' con la participación del propio Tolentino.

APOYO INSTITUCIONAL

El certamen, ya una cita tradicional del mes de septiembre en el municipio de Bueu, cuenta con el apoyo económico no solo del Ayuntamiento, sino también de la Xunta y la Diputación.

En la rueda de prensa de presentación del FICBueu han participado este martes, además del alcalde, Félix Juncal; el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; la responsable de Cultura del gobierno provincial, Victoria Alonso; y la jefa de producción del certamen, María Ruiz.

Por parte de la Xunta, Sutil ha incidido en el papel que juegan los festivales a la hora de difundir el trabajo de los profesionales gallegos del cine y la televisión, así como en la creación de públicos.

Además, el director de Agadic ha resaltado el "esfuerzo" de estos eventos para adaptarse a un contexto de pandemia, por lo que ha recordado alguna de las medidas puestas en marcha por la Administración autonómica para reactivar el sector cultural.

Cabe recordar que el FICBueu está integrado en el sello 'Rías Baixas Film Fest' de la Diputación de Pontevedra, institución que además llevará hasta el festival su campaña 'Lembra, eu decido, ti respectas' contra el acoso y la violencia machista.