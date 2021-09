Nueve comercios de Pollença reciben el distintivo de Establecimiento Emblemático de Baleares

Según ha explicado el Govern en nota de prensa este martes, estos establecimientos son Cabrer Joiers, Can Bisquerra, Can Corretja, Can Xumet, Forn Can Banya, Forn Can Payeras y Teixits Vicens. Por su parte, Forn Formentor y Forn y Botiga Can Rabassa han recibido el distintivo de arraigado e histórico.

El proyecto Emblemàtics Balears, que lleva a cabo la Dirección General de Comercio del Govern y el Instituto de Innovación Empresarial de Baleares (IDI), "nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos de más tradición del municipio".

El director general de Comercio, Miquel Piñol, ha agradecido durante el acto de entrega la dedicación de los representantes de estos establecimientos a sus negocios, "porque la historia de un pueblo también se puede explicar a través de los comercios, las familias y las personas que trabajan en ellos".

Además, ha señalado que, con estos distintivos, el resto de comercios también salen beneficiados, "ya que los emblemáticos funcionan como elemento de atracción y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas".

Por su parte, el alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre, se ha mostrado orgulloso por que nueve de los establecimientos del municipio hayan recibido este distintivo.

Con estas placas, ha dicho, el Ayuntamiento y el Govern pretenden reconocer "el esfuerzo y la dedicación de los empresarios y de las personas que, con su trabajo diario, mantienen los comercios emblemáticos que forman parte de la historia y la sociedad de Pollença".

El IDI, entidad dependiente de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, ha editado un manual para que sean los propios ayuntamientos quienes identifiquen los negocios que cumplen con los requisitos para ser emblemáticos.

De hecho, se han establecido diferentes categorías para unificar los criterios. De este modo, un comercio puede ser catalogado como de arraigo -con un oficio o producto singular-, con historia -si tiene más de 75 años, con excepciones a partir de los 50- y con patrimonio -con elementos arquitectónicos destacados-.

101 COMERCIOS EMBLEMÁTICOS EN 14 MUNICIPIOS DE BALEARES

Por el momento, ya se han catalogado un total de 101 establecimientos comerciales de 14 municipios de Baleares: Alaró (tres), Consell (cinco), Esporles (cinco), Inca (14), Llucmajor (ocho), Manacor (16), Marratxí (cinco), Pollença (nueve), Santanyí (siete), Alaior (cinco), Ferreries (ocho), Santa Eulària des Riu (cinco), Sant Josep de sa Talaia (cinco) Sant Ferran (uno) y Sant Francesc Xavier, (cinco).

La historia de todos estos comercios, así como las fechas principales, se pueden consultar en la página web de Emblemàtics, que está disponible en catalán, castellano e inglés para que llegue al público de fuera de las Islas.

De este modo, los establecimientos se convierten en "un punto de atracción turística y aportan promoción al resto de tejido comercial de cada municipio", han concluido.