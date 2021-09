Cvirus.- CSIF insta educació al fet que dote de mascaretes, gel i més filtres als centres abans de l'inici de curs

De la mateixa manera, reclama la instal·lació de filtres HEPA per a depurar l'aire a totes les aules, i que no es limite a les 8.000 del curs passat.

Sobre aquest tema, ha recalcat que la prevenció és "fonamental, tant per als propis docents com per a l'alumnat, i que en eixa línia resulta obligatori l'ús de mascaretes en els centres".

Per eixe motiu, exigeix a Conselleria que proporcione als professionals, en la seua qualitat d'ocupador, aquesta protecció des de l'inici de curs, i que "no ocórrega com el passat, que fins a febrer no va començar l'Administració a distribuir mascaretes".

El sindicat, a més i en eixa línia, considera "imprescindible" un pla "regular i amb un calendari fixat" en el repartiment d'eixe material de prevenció als centres, de manera que "cobrisca les necessitats diàries del col·lectiu docent".

En eixe sentit, ha insistit en què no vol que succeïsca com el curs 2020/2021, que fins a febrer cada professional va haver de "proveir-se de les seues pròpies mascaretes per a realitzar el seu treball, malgrat que a l'entorn laboral és l'ocupador qui les ha de proporcionar".

CSIF vol que l'inici de curs, que té lloc aquest dimecres, es faça amb la suficient dotació de mascaretes i gel hidroalcohòlic.

Així, també lamenta que Conselleria "estiga perdent una oportunitat per a millorar la climatització dels centres, ja que després venen els problemes amb el fred a l'hivern i amb les altes temperatures al juny i setembre".

La central sindical posa l'accent principalment en la instal·lació de filtres de depuració de l'aire en totes les aules, i no únicament en les 8.000 amb pitjor ventilació en les quals Conselleria va aplicar aquesta mesura el passat curs i que amb prou faenes representen una xicoteta part del total. El sindicat exigeix "la màxima prevenció" i açò passa, ha recalcat, per "controlar la qualitat de l'aire i per dotar de tots recursos necessaris als centres".