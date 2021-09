Gran afluencia al inicio de la vacunación sin cita, principalmente jóvenes que estaban fuera o mayores reacios

Así, desde este martes puede acudir a los 133 puntos de vacunación masiva habilitados en la Comunitat Valenciana sin necesidad de cita previa cualquier ciudadano mayor de 12 años, pero se debe consultar en la página web de la Conselleria de Sanidad los horarios de apertura.

Al respecto, la adjunta de Enfermería del Hospital Doctor Peset de València María José Garnateo ha explicado, que el 'vacunódromo' de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València prevé inocular a unas 600 personas sin cita previa en esta primera jornada, que cierra a las 18.15 horas, y que se sumarán a los ciudadanos que cita programada. Mañana se cierra a las 13.15 horas.

Así, ha explicado que cuando vacunen a las 600 personas dejarán de inocular a los que no tienen cita para asegurar las dosis a los que sí que estaban programados. No obstante, ha destacado que, pese al gran número de asistentes, no se quedarán sin viales porque siempre se pide a Salud Pública un remanente por si aparece más gente de la esperada.

Además, ha explicado que las personas que acuden sin cita y hace mucho tiempo que recibieron el SMS, como por ejemplo en mayo, sí pueden elegir qué preparado quieren recibir. El resto que van con cita o aquellos que recibieron el SMS reciente pero no acudieron, deben respetar el suero indicado en la citación.

Garnateo ha destacado que hay que "insistir y facilitarles el horario" a los que por cualquier motivo no acudieron a la cita porque es "imprescindible estar vacunado". De hecho, ha destacado que, además de jóvenes, son muchos los que han acudido que al principio eran reacios y querían "ver los efectos de la inmunización de rebaño y al ver que los casos bajan y que los vacunados, si se contagian, tienen síntomas muy leves", se han decidido a acudir.

Al respecto, ha comentado que la vacunación sin cita se mantendrá hasta finales de septiembre o principios en función de la afluencia, pero ha recalcado que si se cierra se pondrá vacunar en los centros de salud. "No se negará la vacunación a nadie", ha recalcado.

120 PERSONAS EN TRES HORAS Y MEDIA

Por su parte, la directora de Enfermería de Atención Primaria del departamento de Castelló y responsable del centro de vacunación masiva ubicado en el Auditorio, Inma Fabregat, ha señalado que en las primeras tres horas y media de este martes se ha vacunado a unas 120 personas sin cita.

Según ha explicado, en el Auditorio se han habilitado dos colas, una para las personas que tenían cita, que en su mayoría acudían para recibir la segunda dosis de la vacuna, y otra para las que no llevaban, "de manera que puedan acceder los dos grupos de personas con la mayor agilidad posible".

Ha señalado que en la jornada de este martes solo se está administrando Pfizer porque dentro de tres semanas todavía el Auditorio estará operativo.

Respecto a las personas que han acudido este martes a vacunarse sin cita, ha indicado que son, sobre todo, personas que estaban de vacaciones, que no tenían correcto el número de teléfono en el SIP y un pequeño porcentaje está conformado por gente que "se ha dado cuenta que es bueno estar vacunado".