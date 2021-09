ACAIP-UGT rebutja l'agressió a la subdirectora de la presó de Villena i demana "contundència" contra els autors

En un comunicat, el col·lectiu també ha insistit a denunciar totes les agressions que pateixen els treballadors penitenciaris per causa del seu treball tant dins com fora dels centres. Per açò, ha assenyalat que confia que s'aclarisca el succeït i s'actue amb contundència contra aquests "delinqüents responsables".

Així mateix, ha defès la consideració d'agents de l'autoritat dels treballadors penitenciaris, ja que es tracta d'una reivindicació històrica" perquè les agressions patides pels mateixos, en l'àmbit de les seues funcions, "siguen tractades com atemptat l'autoritat amb les conseqüències penals que pogueren tindre".

"Els treballadors penitenciaris realitzem una funció essencial de reeducació i reinserció amb els interns, i en moltes ocasions, com a conseqüència del nostre treball hem d'intervenir davant situacions violentes, havent de fer ús dels mitjans coercitius autoritzats per la Llei Orgànica General Penitenciària", tal com arreplega el comunicat.

Així, el sindicat afig que aquesta situació "no evita un elevat nombre d'agressions patides pels funcionaris", per la qual cosa "cal una adaptació d'aquests mitjans a les situacions que diàriament es viuen a les presons amb una modernització dels mateixos i adequació al perfil de l'intern".

Per tot açò, ACAIP-UGT manifesta el seu "total suport a la companya agredida" i ha posat a la seua disposició tots els servicis del sindicat. "No podem consentir, ni permetre accions d'aquest tipus, per la qual cosa s'han d'aclarir els fets i que caiga sobre aquests delinqüents tot el pes de la justícia i si escau, contra els instigadors d'aquesta menyspreable acció", ha conclòs.