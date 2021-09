La Policía Nacional continúa la investigación para encontrar a los 8 encapuchados que el pasado domingo por la tarde agredieron a un joven en el madrileño barrio de Malasaña por ser gay y le grabaron en la nalga la palabra "maricón" con un cuchillo.

Esta es la última de las graves agresiones homófobas que se vienen sucediendo durante las últimas semanas, algo que ha hecho que muchos pongan el grito en el cielo ante la situación de intolerancia que cada vez más se palpa en España.

Aprovechando su canal y su alcance, Nagore Robles pronunció un alegato en contra de la homofobia este lunes en Sobreviviré: After Show, y ahora ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha hecho lo propio en Sálvame este martes.

"Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo, nunca. Para mí la llegada a Madrid fue llegar a una ciudad donde esperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos", ha comenzado diciendo. "Creo que ese Madrid ya no existe. Si ya no existe, entiendo que también en muchísimos puntos de España esa sensación de libertad se está perdiendo".

Jorge Javier Vázquez condena la homofobia: “Estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya. Todos los partidos políticos tienen que ponerse las pilas” #yoveosalvame pic.twitter.com/c6qGO0c6DV — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

"Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad", ha asegurado. "Por primera vez en mi vida no me siento seguro por salir por según qué sitios a la hora que yo quiera ir. No estamos en el peor momento, va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio".

"La semilla ya está sembrada, esto no va a parar, lamentablemente", ha sostenido. "Lo que buscan estos agresores es mayor notoriedad. Estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya".

"Todos los partidos políticos de este país tienen que ponerse las pilas", ha pedido el presentador dirigiéndose a cámara. "Maltratan y matan a las mujeres, maltratan y matan al colectivo LGTBI".

"No conozco a ningún hombre al que hayan maltratado o matado por ser heterosexual. Estamos en un momento muy crítico, los que estáis a los mandos tenéis que hacer que esto pare", ha vuelto a reclamar. "Esto se debe condenar sin paliativos, no dejemos que vaya a más. Yo desde luego, a mis 51 años, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay".

"Los discursos de odio son la antesala a las acciones de odio. El vivir intranquilo es la antesala a vivir con miedo, y yo no quiero vivir con miedo", ha concluido el catalán.