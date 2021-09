Marta López y Olga Moreno se hicieron íntimas en Supervivientes 2021 y, de hecho, la exgranhermana estuvo defendiéndola con uñas y dientes por los platós. Sin embargo, tras terminar el reality han pasado mucho tiempo sin verse, pero por fin han podido volver a encontrarse.

Así lo compartió la colaboradora de Sálvame en sus redes sociales y lo ha contado este martes en Ya es mediodía: "Era la primera vez que nos veíamos, porque hubo otra quedada con algunos, pero yo no pude ir, y me hizo muchísima ilusión".

Las exsupervivientes quedaron para comer junto a otra amiga, momento en el que tuvieron la oportunidad de ponerse al día. "Está tranquila, un poco sabiendo todo lo que había pasado [mientras ella estaba en Supervivientes]", ha asegurado Marta López.

"Hablamos de todo lo que vivimos en Supervivientes, de lo que estaba pasando fuera, de que ella no se enteró de nada y fue lo mejor que le pudo pasar. Y he visto a Olga con muchos planes", ha asegurado.

Sobre la docuserie de Rocío Carrasco, Marta López subrayó las palabras que dijo Olga Moreno en directo hace un mes: "No lo había visto. Empezó a verla y dijo que no quería verla porque le hacía daño y porque no entendía muchas cosas, entonces entiendo que sigue sin verla".

"Ella no quería hacer tele. Creo que no se siente cómoda a pesar de haber ido a Supervivientes, pero no es su mundo", ha explicado. "Sé que ha tenido ofertas que ha rechazado porque no quiere. Está volcada en su familia y su tienda, que es lo que está haciendo ahora".