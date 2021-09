Los Tranvías piden "responsabilidad y reflexión" a los trabajadores ante los nuevos paros parciales

Además, les han solicitado que recapaciten antes de adoptar esta nueva medida de presión y han confiado en que acepten la última propuesta de la empresa de mejora económica y laboral para los conductores, que supone un aumento de la masa salarial superior al 10 por ciento a la finalización del convenio en 2023.

La asamblea de trabajadores tiene prevista una reunión este viernes, 10 de septiembre, y desde la empresa han confiado en que antes de esa cita el comité de huelga deponga su actitud y acepte la propuesta de convenio laboral.

"Es la última oferta de la empresa y la pelota está en el tejado de los trabajadores. Es una propuesta que busca acabar con los problemas y evitar la huelga", han subrayado desde Los Tranvías de Zaragoza, que han abundado en que el comité de empresa "debe reflexionar" porque su estrategia "solo lleva a causar un problema a la ciudadanía y más en una situación de pandemia".

En este sentido, desde la empresa de Los Tranvías de Zaragoza han abundado al manifestar: "Hemos hecho todo para evitar la huelga y en ese aspecto estamos tranquilos porque hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y ahora toca dar el paso a los trabajadores. La ciudadanía no se merece esto porque damos un buen servicio en frecuencias y en limpieza ante la pandemia y lo hacemos con ellos, los trabajadores".

Tras subrayar: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer para evitar la huelga", las mismas fuentes han hecho notar que "ninguna explotación de transporte publico en España ha hecho huelga en la pandemia".

TRABA

La empresa ha estimado que acometer nuevos paros parciales supone una "traba en la vuelta a la normalidad y en la recuperación económica de la ciudad, que puede ir detrimento del transporte público y que el ciudadano opte por el transporte privado".

En este contexto, ha aportado el dato de que durante el confinamiento por la pandemia el descenso de viajeros ha sido del 40 por ciento y en la actualidad se sitúa en el 30 por ciento. "No entendemos la cerrazón del comité de empresa que requiere de más responsabilidad en sus actuaciones".

Tras dejar claro que la propuesta de la empresa es la última oferta para llegar a un acuerdo del convenio laboral, han estimado que este asunto se tiene que dirimir entre empresa y trabajadores ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), que es el órgano especializado, mientras que al Ayuntamiento de Zaragoza le corresponde la "supervisión técnica del contrato". Precisamente, la próxima cita ante el SAMA está prevista para el lunes, 13 de septiembre.

PROPUESTA DE LA EMPRESA

La oferta de la empresa recoge varios puntos clave como la reducción de jornada anual en 8 horas durante 3 años, hasta alcanzar al fin del convenio las 1.688 horas, 24 horas menos que el actual, el equivalente a 3 días de trabajo.

Además, se consideran los tiempos no efectivos de los conductores que pasarán a computar como tiempo de trabajo, lo que supondrá trabajar de media 4 jornadas menos. Con este punto y el anterior, un conductor, con los cuadrantes actuales, pasaría a trabajar 211 días al año al final de convenio. Esto es el equivalente a 4,4 días de trabajo a la semana, y una jornada semanal de 35 horas de promedio.

Se mantiene el poder adquisitivo, garantizando revisiones anuales con los IPC reales. Las previsiones que se manejan hasta el fin del convenio en 2023 es un incremento acumulado del 6,8 por ciento del IPC.

También figura una nueva paga de verano fija, que incluiría un plus actualmente variable de 460 euros vinculado al absentismo, para conformar una paga a final de convenio de 1.260 euros. Por lo tanto, la no asistencia al puesto de trabajo ya no implicaría una merma en el salario, y además se incrementa el salario en 800 euros, el equivalente a un 4,3 por ciento del salario base.

NUEVOS PLUSES DE VACACIONES Y DE JORNADA PARTIDA

La propuesta de la empresa ofrece un incremento de las horas anuales destinadas a formación; la definición de las categorías profesionales y los criterios de promoción interna; la prioridad en la contratación para el personal eventual; y la vigencia de convenio hasta 2023 para reforzar la estabilidad en el empleo.

En términos económicos supone un incremento superior al 10 por ciento a la finalización del convenio en 2023, al que se añaden todas las mejoras en términos de reducción de jornada y cómputo de tiempos, totalizando un 13,5 por ciento, un 6,5 por ciento por encima de los IPC's previstos.

Este aumento se distribuye en fases y en 2021 sería del IPC más un 3,2 por ciento, en 2022, el IPC más un 2,1 y 2023 más un 1,2 por ciento. Estos valores incluyen el coste económico para la empresa destinado a reducción de jornada y a incremento salarial.

Solo para este 2021, teniendo en cuenta las mejoras económicas y de jornada supone una mejora de las condiciones de un 5,6 por ciento, y para el próximo año 2022 de un 4,6 por ciento. Asimismo, el último año del convenio -2023- los trabajadores tendrían una mejora equivalente a algo más de 200 euros mensuales y 7 días menos de trabajo anuales.