'Got Talent' regresa sin Paz Padilla y prometiendo riesgo extremo y "algo que nunca se ha visto en la tele"

En su séptima edición, Telecinco promete "riesgo extremo" y "actuaciones sorprendentes" para Got Talent, uno de sus concursos de talentos más longevos, que contará nuevamente con Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez como miembros del jurado.

En la mesa no estará sin embargo Paz Padilla, que por problemas "de encaje" no formará parte del jurado en esta edición, en la que solo estarán los tres citados.

"He estado en varios talent shows y la madurez llega cuando la némesis del jurado no es concursante, sino el propio programa, cuando el jurado pone a prueba al departamento de casting del programa, cuando dice 'esto ya lo he visto, quiero algo nuevo', porque así es como lo vive el público", ha dicho Risto Mejide durante la presentación del formato.

"La madurez de un talent show llega cuando la némesis del jurado no es el concursante, sino el propio concurso, porque llega un momento en el que el jurado pone a prueba al departamento de casting", ha añadido, una prueba que según han asegurado los tres jurados y Santi Millán, el presentador, han superado esta temporada.

Todo ello gracias a actuaciones diferentes, algunas con un alto riesgo, así como por la participación de personas que llevan mucho tiempo practicando sus talentos y que, debido a la pandemia, no están pudiendo trabajar y buscan una ventana en el concurso.

"Creo que es la champions league de la televisión. Ya sabes el formato, pero deseas verlo cada temporada. Hay un equilibrio entre tensión, emoción, y locura en esta temporada", ha apuntado Dani Martínez, que ha revelado que entre los concursantes habrá "alguien de León que va a venir a hacer algo que nunca se ha visto en la tele y que nunca se volverá a ver".

Producido por Mediaset en colaboración con Fremantle, el programa se ha desarrollado tras realizar más de 6.000 pruebas en un casting "online".

La séptima temporada de Got Talent España tendrá diez galas de Audiciones, cuatro Semifinales y la Gran Final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros. Todas ellas grabadas previamente debido a la situación sanitaria.

Durante las Audiciones, el jurado ha valorado las actuaciones de más de 280 artistas, de los cuales solo los que hayan obtenido dos síes o un Pase de Oro continúan en el programa y pasan a semifinales. Los jueces y Santi Millán disponen de 10 Pases de Oro, tres individuales, seis otorgados en pareja y uno por unanimidad.

En cada Semifinal hay 14 artistas. El público de plató vota por sus favoritos y los dos que más apoyo reciben se clasifican para la Gran Final, junto a uno elegido con el Pase de Oro Unánime de los jueces. Como en la sexta temporada, la elección del ganador entre los doce finalistas recae exclusivamente en el público asistente.

Con más de 2,7 millones de espectadores y un 19,7% de share, Got Talent España cerró su sexta temporada el pasado mes de abril como la segunda más vista desde su estreno en 2016.

Entre otras actuaciones, en el primer programa podrá verse el primer número protagonizado por perros de la historia del formato en nuestro país y "a un espectacular número ganador de un Pase de Oro".