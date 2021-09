El pare que va abandonar la seua filla a Gandia, condemnat a un any de presó i a sis sense la pàtria potestat

El detingut va passar a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Gandia el dissabte. La causa es va tramitar com a diligències urgents i es va celebrar un juí ràpid amb conformitat de les parts, i on el pare, que s'havia quedat a càrrec de la xiqueta mentre la mare treballava, va reconéixer els fets.

Tot va ocórrer sobre les 20.50 hores del divendres a la ciutat de Gandia, quan agents de la Policia Nacional van ser requerits per diversos ciutadans que portaven a una menor d'uns dos anys agafada de la mà. Les persones que van alertar la Policia havien vist a la menor passejar sola per la carretera d'eixida de Gandia cap a Barx, quan ja enfosquia i en una zona amb poca visibilitat.

Els policies es van fer càrrec de la menor i van donar una batuda per la zona per a veure si hi havia alguna persona que estiguera a càrrec de la xiqueta, encara que no van poder localitzar a ningú. Després de 30 minuts de gestions, van veure a un home, a uns 500 metres, i van comprovar, quan es van acostar, que "no podia mantindre l'equilibri i parlar amb claredat".

L'home estava "completament desorientat" i, al principi, després de mostrar-li a la seua filla "no va ser capaç de reconéixer-la". El detingut, sense antecedents policials, va passar a disposició judicial i va reconéixer els fets en el Jutjat.