El joven andorrano David Aguilar, conocido mundialmente como Han Solo por haberse construido un brazo con piezas de Lego, que llegó a impresionar a la propia marca de piezas de juego e incluso a la Nasa, ha hecho realidad el sueño de un pequeño luxemburgués de 8 años que, como él, nació con una malformación, en su caso, en ambos brazos, debido a un problema de crecimiento.

David recibió la llamada de los padres, impactados por el trabajo que realiza a la hora de crear prótesis (tiene cinco, la primera la hizo con solo 9 años de edad), una tarea en la que le ayudan sus estudios universitarios de Bioingeniería en Barcelona.

No se lo pensó dos veces y, en tan solo 15 minutos, creó un prototipo y se lo presentó a los familiares de Beknur, que se desplazaron hasta Barcelona para que este lo probara. Compró las piezas, que le costaron 15 euros, y comenzó a construirlo en su casa.

"Vi que se le adaptaba muy bien (la prótesis) y es que estaba alucinando. Es un chico súper maduro y súper agradecido", explica David, Han Solo, sobre la experiencia que ha vivido con Beknur y que le ha permitido realizar uno de sus mayores deseos: ayudar a personas como él a no tener ningún tipo de límite físico ni mental en la vida. "Me dijo: si tu eres Han Solo porque tienes un brazo yo soy Han Cero porque no tengo ninguno. Que un niño tan pequeño te haga esta broma...", explica David, de 22 años, impactado por la personalidad de Beknur.

El mecanismo que David ha ideado para este pequeño funciona mediante una polea que permite que la mano mecánica haga el movimiento de pinza. Beknur ya ha vuelto a casa con un brazo y con una amplia sonrisa en la cara.