Cvirus.- Alacant destinarà més d'un milió en ajudes al sector de l'oci i la festa afectats per les restriccions

L'Ajuntament espera que puguen portar-se a aprovació la setmana vinent. Una xifra que se sumarà als més de 17 milions d'euros distribuïts en ajudes econòmiques als sectors afectats per la pandèmia des del confinament el 14 de març de 2020 per part del consistori.

A més, ha tirat avant el pagament de 150.000 euros en ajudes als 50 beneficiaris de les ajudes per a xicotetes empreses d'onze a 20 treballadors i altres 450.000 euros per a altres 180 que van quedar pendents de la segona convocatòria del 'Pla Resistir' després d'esgotar-se el crèdit d'11,1 milions distribuïts a autònoms i pimes de fins a deu treballadors en aquest 2021.

Així ho han confirmat els portaveus municipals Antonio Manresa (Cs) i Manuel Villar (PP), després d'aprovar-se sengles acords per a atendre les ajudes sol·licitades per a empreses d'entre 11 i 20 treballadors i habilitar d'una forma definitiva un crèdit extraordinari de 450.000 euros per a atendre als beneficiaris que van quedar sense consignació en la segona convocatòria del Pla Resistir.

"L'objectiu de l'Ajuntament amb els fons que ens queden de l'assignació de la Diputació de 710.000 euros, és evitar que es tanquen negocis i ajudar els professionals que se segueixen veient afectats per les mesures imposades per les autoritats sanitàries com el toc de queda o les limitacions de reunió de persones que afecten sobretot al sector de la Festa", han explicat Villar i Manresa.

Així mateix, han detallat que "també es traurà un altre paquet d'ajudes de més de mig milió destinat a l'oci amb fons procedents de la Diputació que va aprovar aquest estiu".

En aquest sentit, s'ha aprovat el pagament de l'ajuda sol·licitada de 50 empreses i persones treballadores autònomes, d'11 a 20 treballadors de la ciutat d'Alacant, dins del Pla Ajudes Diputació-Ajuntament, ascendint la suma a un import total de 150.000 euros. En aquesta convocatòria 15 propostes han sigut desestimades per no complir amb les bases, per la qual cosa es deixa un crèdit de 45.000 euros per a fer front a possibles recursos.

La resta del crèdit disponible 515.054,12 euros del total autoritzat per la Diputació de 710.064,12 euros es destinarà a la nova convocatòria ja anunciada per a pal·liar els efectes econòmics produïts per les últimes limitacions d'activitat imposades per les autoritats sanitàries per la covid i que tindran especial atenció als sectors de l'oci i de la Festa.

A més, s'ha aprovat definitivament el segon expedient de modificació de crèdits en relació a la dotació de 450.000 euros i baixes per anul·lació dins del Pressupost de l'Ajuntament d'Alacant per a l'any 2021.

Aquesta quantitat va destinada a cobrir el crèdit necessari per a pagar les ajudes de 180 beneficiaris que es van quedar sense crèdit en la segona convocatòria del Pla Resistir, després d'esgotar-se la dotació d'11,1 milions d'euros distribuïts a autònoms i xicotetes empreses de fins el 10 treballadors per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica causat per les limitacions sanitàries.