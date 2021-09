Ribó defèn l'avançament de la Cremà encara que creu que ha de fer-se amb consens de JCF i Falles

Així s'ha manifestat l'alcalde en declaracions als mitjans de comunicació en el transcurs de la seua visita aquest dimarts als col·legis municipals CEIP Santiago Grisolía, CEIP Fernando de los Ríos i CEIP Benimaclet amb motiu del començament de curs 2021/22. "La meua opinió és favorable, sempre que es faça en consens", ha respost l'alcalde de València.

En aquesta línia, Ribó ha realitzat un balanç "molt positiu" dels actes fallers de 2021 celebrats de l'1 al 5 de setembre en la ciutat. "L'indicador més potent és que l'oposició ha de buscar, en alguns llocs que no es troben quasi en el mapa, alguna cosa per a dir que hi ha hagut algun defecte", ha afegit en al·lusió a les crítiques per falta de Policia i neteja tardana en punts de la ciutat.

D'aquesta manera, l'alcalde ha destacat el "bon funcionament" dels fallers i de tots els casals fallers. "A nivell d'espai públic hi ha hagut algun problema, però no hi ha hagut més problemes que els que hi ha en un cap de setmana", ha defès.

"Demanaria que es comparara amb les notícies que venen d'altres ciutats d'Espanya amb conflictes amb la Policia en els botellons", ha instat l'alcalde, qui ha assegurat que "ací no hi ha hagut conflictes d'aquest tipus".

Finalment, Ribó ha mostrat el seu agraïment a "tota la població pel seu comportament durant els actes fallers d'enguany, un comportament que l'alcalde "no dubta" a qualificar de "exemplar".