Dimiteixen set membres del Consell Ciutadà de Podem amb crítiques a Lima per la "solsida política i ètica" del partit

Davant aquesta situació, els set consellers i conselleres ciutadanes de Podem -que firmen Cristian Santiago, María García Sandoval, Rafael Mercader, Anabel Mateu, Moisés García, Ainhoa Alberola i Noelia Olivares- han presentat una carta de dimissió en la qual assenyalen que no seran partícips de la "destrossa política de Podem". "No podem ser còmplices de la solsida interna política i ètica que estan duent a terme des de l'actual direcció", subratllen.

Entre les raons de la seua dimissió, els consellers i conselleres ciutadanes expliquen que la tercera assemblea ciutadana de Podem va manar un "missatge molt clar: unitat i reconeixement als lideratges en les tres potes que conformaven el nostre espai polític". Pilar Lima va guanyar la Secretaria General amb el 44,7% dels vots.

"Més del 55% de la militància no va donar suport a l'actual coordinadora general i malgrat els intents perquè Lima incloguera eixe 55% del partit restant, la seua primera decisió va ser fer una executiva monocolor, contraria a la unitat i la integració que exigia la militància. 38 vots no poden expulsar 2.200 inscrits", assenyalen en la seua missiva, en al·lusió els 38 suports de diferència amb els quals Llima es va imposar al juny del passat any a Naiara Davó, llavors portaveu parlamentària, en la III Assemblea Ciutadana Valenciana.

Segons afigen, al llarg d'aquests mesos, han intentat "treballar per eixa unitat per a estabilitzar i enfortir el partit". Així recorden que precisament Naiara Davó, quan encara ostentava el càrrec de síndica, va incorporar a Pilar Lima com a portaveu adjunta en Les Corts.

Davó va ser substituïda posteriorment per aquesta última el passat mes de gener, amb l'aprovació de 27 vots en el Consell Ciutadà, en una votació en la qual no va participar un terç dels consellers per "qüestions de forma" i per considerar aleshores que "anava en contra del que les i els inscrits van dir en l'assemblea de la formació, segons va explicar en el seu moment Davó.

Els consellers dimitits assenyalen, en aquest context, que, "malgrat açò, la Coordinadora General, renunciant al diàleg i l'acord, ha incomplit el projecte que va presentar la militància i la seua paraula de no expulsar als altres dos dirigents: a Naiara Davó, cessada fa 8 mesos de la sindicatura de les Corts, i ara a Rubén Martínez Dalmau de la Vicepresidència", lamenten en al·lusió a la marxa del conseller d'Habitatge del Govern Valencià, una decisió que va comunicar a la fi d'agost al president, Ximo Puig, i que serà efectiva divendres que ve amb el seu relleu per Héctor Illueca.

En la seua opinió d'aquests consellers, açò ha generat "un dany irreparable per a la unitat, la fortalesa i la reputació" del partit. Dalmau deixa el seu càrrec sense al·ludir públicament a diferències en el si de Podem ni amb Lima.

"CREUANT LÍNIES VERMELLES"

Segons la carta de dimissió, asseguren que, en l'orgànic, l'expulsió de Davó es "va estendre" als equips tècnics, treballadors i treballadores del partit. En aquest sentit denuncien que "l'actual direcció ha creuat línies vermelles en matèria de vulneració de drets laborals, una cosa inassumible per a un espai polític que enarbora la defensa dels mateixos".

Quant als òrgans de direcció, apunten a la "ineficàcia" del Consell Ciutadà Valencià, "buidat de les seues competències", com un altre dels motius de la seua decisió. Segons sostenen, "el que haguera de ser el màxim òrgan de presa de decisions manca de tal comesa en ser l'últim espai a conéixer les accions de la Coordinació General".

En matèria feminista, aquests consellers i conselleres asseguren que "es tornen a incomplir els nostres documents al no respectar les quotes de representació de dones en llocs de responsabilitat" i sospiten "que tampoc s'estan complint en la contractació de personal de l'organització".

Des del seu punt de vista, "la impossibilitat de debat, la falta de transparència i l'incompliment dels acord estan portant al partit a la inanimitat i provocant el desencantament de la militància. "La deriva ja es percep imparable", adverteixen. I encara que diuen haver "intentat fent tot el possible revertir-la, actualment no hi ha cap opció real de detindre-la".