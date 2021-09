Reino Unido prohibirá el bótox a los menores de 18 años: "Hay un auge de niños que buscan una cara de instagram"

El Reino Unido prohibirá que los menores de 18 años se sometan a tratamientos de estética y belleza con bótox después de que, solo el año pasado, más de 41.000 adolescentes se sometieran a este tipo de tratamientos, como relleno de labios, para mejorar su imagen.

Así lo ha confirmado la ministra de Salud conservadora, Nadine Dorries, en una carta al periódico británico 'The Mail': "El gobierno ha ilegalizado la realización de tales procedimientos con fines cosméticos en menores de 18 años en Inglaterra.

"A partir del 1 de octubre, cualquier persona que lo haga enfrentará un proceso judicial y habrá un requisito para que las empresas verifiquen la edad de una persona antes de concertar citas", ha asegurado Dorries.

La ministra denuncia que en los últimos años ha habido un incremento de adolescentes que han acudido a las consultas a mejorar sus pómulos, sus ojos o sus labios cuando "su desarrollo físico y mental no está completo" por lo que "ningún niño necesita procedimientos cosméticos a menos que sea por razones médicas", concluye.

Según las últimas encuestas, el 80% de las adolescentes y chicas jóvenes han pensado en someterse a un tratamiento estético quirúrgico para mejorar su aspecto físico e incrementar su confianza. Y esto se debe, en gran medida, a los modelos irreales de de físico que se ven en las redes sociales y la televisión británica.

Buscar una 'cara de instagram'

"Ha habido un auge en las consultas de niños que desean una supuesta 'cara de Instagram', que buscan procedimientos cosméticos como bótox y rellenos para conseguir pómulos altos, ojos de gato o labios carnosos, como los que se ven en las fotos con filtros que publican las celebridades en las redes sociales". afirma la ministra.

Se refiere con esto a una de las últimas modas entre los adolescentes y las 'influencers' que prácticamente no aparecen con su cara real en las redes sociales: utilizan filtros para suavizar la piel, colocar pecas, redondear los labios, cambiar el color de los ojos...lo que luego puede provocar un choque contra la imagen real de sí mismos que ven en el reflejo del espejo.

El incremento ha sido tal, que más de 41.000 menores pasaron por uno de estos tratamientos en el año 2020. Algo posible porque hasta nueva prohibición no había ningún tipo de restricción de edad para someterse a estos procesos estéticos.

Love Island: el 'reality' británico que promueve las operaciones estéticas

Según 'The Mail', la sociedad británica ha culpado de este auge de las operaciones estéticas entre adolescentes no solo a las redes sociales, sino a 'reality shows' que se basan en cuerpos perfectos, que premian el físico por encima de cualquier otra aptitud, y que desprecian cualquier cuerpo no normativo.

Es el caso, por ejemplo, de Love Island, un 'reality show' en el que un grupo de hombres y mujeres acude a buscar el amor en una villa de Mallorca. Desde el 2015, cuando se estrenó el programa, los concursantes han estado cada vez más operados hasta el punto, según el periódico británico, de que en muchos de ellos ni si quiera se distinguían las emociones.

Una vez fuera del concurso, algunos de los 'isleños', como se les conoce en el programa, se han dedicado a promocionar ofertas de tratamientos estéticos invasivos en sus redes sociales donde su público objetivo son, sobre todo, adolescentes.

El objetivo es "proteger a los jóvenes"

Según Dorries este cambio está enfocado a "proteger a los jóvenes de los posibles riesgos para la salud del bótox y los rellenos, y alinea el uso de dichos procedimientos con las restricciones de edad que se aplican a las modificaciones corporales como los tatuajes, el blanqueamiento dental y el uso de camas solares"

La ministra cree que existe una preocupación generalizada en Inglaterra porque "los jóvenes no saben lo suficiente sobre las decisiones que están tomando, sobre los riesgos que conllevan" estos tratamientos. Por ejemplo "complicaciones graves, incluidas infecciones y, en casos raros, ceguera", dice Dorries.

"Demasiadas personas han quedado con cicatrices emocionales y físicas después de procedimientos cosméticos fallidos", finaliza la Dorries.