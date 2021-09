Ana Rosa Quintana confiesa cuántos kilos de más que ha cogido estas vacaciones: "Hemos vuelto repuestitos"

Toca volver al trabajo y las vacaciones pasan factura, los excesos del verano se van notando y lo ideal es ponerse en forma para perder lo antes posible esos kilos de más que hemos ganado este verano. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha confesado este martes en directo cuántos kilos de más ha cogido estas vacaciones y los colaboradores de la mesa de política también han manifestado haber ganado un par de kilos.

Una de las reporteras del magazine matutino de Telecinco estaba cubriendo un directo en el Mercado Maravillas en Madrid, cuando la comunicadora ha confesado su secreto. Un frutero estaba enseñando sus productos cuando Ana Rosa ha intervenido: "Mira, eso es lo que hay que comer después de las vacaciones, que hemos venido todos un poquito repuestitos...".

"¿Habéis venido vosotros respuestitos también?", ha preguntado la periodista a sus compañeros. "Un poquito", "te digo que judías verdes he comido pocas, ahora hay que recuperar", han comentado algunos de los tertulianos. "Claro, ahora vuelta y vuelta, mucha ensaladita, mucha judía verde y muchas espinacas", ha comentado entre risas Quintana.

Otra de las colaboradoras ha confesado haber ganado tres kilos y Ana Rosa ha respondido: "¿Tú tres? Yo me he ido a cuatro que no está mal". "También te digo que me fui cansada, ósea, me fui que ya había perdido un poco. Con lo cual, no está mal, me sobran dos o tres. O cuatro.", ha bromeado la presentadora.